Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
03 февраля 2026 в 23:04

Украинским военным помогали бежать за границу за $40 тыс.

На Украине группа людей помогала бежать солдатам ВСУ за границу

Военнослужащие ВСУ Военнослужащие ВСУ Фото: Социальные сети
Читайте нас в Дзен

Группа людей на Украине помогала военнослужащим бежать за границу за $40 тыс. (3 млн рублей), передает украинская национальная полиция. В публикации отметили, что мужчин забирали прямо из мест прохождения службы, не менее пяти бойцов воспользовались услугами перевозчиков.

Стоимость услуги по вывозу и доставке клиента в выбранный им пункт достигала $16 тыс. (1,2 млн рублей. — NEWS.ru), с последующей переправкой через государственную границу Украины — $40 тыс., — сказано на сайте.

Схема действовала в Днепропетровской области. В группе перевозчиков состояло семь человек, все они сейчас задержаны.

До этого в Ивано-Франковской области нашли мертвым украинца, мобилизованного накануне. Труп обнаружили в районе Рожнятова под городом Калушем. Родственники искали его самостоятельно, поскольку полиция никак не реагировала на шесть поданных заявлений о пропаже человека. В ТЦК между тем заявили, что отпустили мужчину, так как он «дебоширил и не давал спать ребятам».

Ранее житель Одесской области сбежал из окна военкомата в попытке спастись от мобилизации. Инцидент произошел в Овидиополе. По данным источника, 42-летнего украинца доставили в военкомат и против воли удерживали в помещении.

ВС РФ
ВСУ
военные
Украина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В России выявили случай лихорадки чикунгунья
Убийство сына Каддафи: что известно о смерти наследника экс-главы Ливии
В Абу-Даби приземлился самолет с российской делегацией
Бывший муж Джилл Байден обвиняется в убийстве жены
Сын убил: как жила и ушла звезда фильма «Тени исчезают в полдень» Завьялова
Движение по Крымскому мосту перекрыли
В Белом доме рассказали о позиции Индии по поводу закупки нефти у США
В Москве полиция со стрельбой задержала подозреваемого в похищении человека
Кипелов продолжил концерт в Белгороде во время блэкаута и ракетной тревоги
Отчим убил падчерицу в Подмосковье из-за жалобы на голод
Жители Одессы перекрыли дорогу и начали протестовать
Украинским военным помогали бежать за границу за $40 тыс.
«Тату» продвигает семейные ценности: что случилось с Волковой и Катиной
Раскрыты подробности убийства сына Каддафи в Ливии
Четыре человека стали жертвами ДТП с грузовиком в Башкирии
Два казахстанца попались на диверсии под Петербургом
Ракетный удар по Белгороду 3 февраля: что известно, есть ли пострадавшие
Грэм призвал Трампа передать Киеву ракеты Tomahawk
Песчаные мухи нападают на российских туристов на Сейшелах
«Кавээнщики были в меня влюблены»: последнее интервью Светланы Жильцовой
Дальше
Самое популярное
Большая перемена: законы для дачников и садоводов в 2026 году
Семья и жизнь

Большая перемена: законы для дачников и садоводов в 2026 году

Салаты-выручалочки: 6 лучших рецептов дешевых и простых блюд
Семья и жизнь

Салаты-выручалочки: 6 лучших рецептов дешевых и простых блюд

Замороженная вишня и пачка слоеного теста — идеальный дуэт для выпечки: готовим сладкий рулет
Общество

Замороженная вишня и пачка слоеного теста — идеальный дуэт для выпечки: готовим сладкий рулет

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.