Украинским военным помогали бежать за границу за $40 тыс. На Украине группа людей помогала бежать солдатам ВСУ за границу

Группа людей на Украине помогала военнослужащим бежать за границу за $40 тыс. (3 млн рублей), передает украинская национальная полиция. В публикации отметили, что мужчин забирали прямо из мест прохождения службы, не менее пяти бойцов воспользовались услугами перевозчиков.

Стоимость услуги по вывозу и доставке клиента в выбранный им пункт достигала $16 тыс. (1,2 млн рублей. — NEWS.ru), с последующей переправкой через государственную границу Украины — $40 тыс., — сказано на сайте.

Схема действовала в Днепропетровской области. В группе перевозчиков состояло семь человек, все они сейчас задержаны.

До этого в Ивано-Франковской области нашли мертвым украинца, мобилизованного накануне. Труп обнаружили в районе Рожнятова под городом Калушем. Родственники искали его самостоятельно, поскольку полиция никак не реагировала на шесть поданных заявлений о пропаже человека. В ТЦК между тем заявили, что отпустили мужчину, так как он «дебоширил и не давал спать ребятам».

Ранее житель Одесской области сбежал из окна военкомата в попытке спастись от мобилизации. Инцидент произошел в Овидиополе. По данным источника, 42-летнего украинца доставили в военкомат и против воли удерживали в помещении.