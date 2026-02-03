Иностранные наемники приняли военнослужащего Вооруженных сил России за бойца украинской армии, рассказал РИА Новости командир штурмового взвода 102-го гвардейского полка войсковой группировки «Центр» Олег Лозовой. По его словам, инцидент произошел в районе села Торецкое накануне штурмовых действий.

Когда он находился на определенной точке, к нему подошли двое и начали что-то спрашивать на иностранном языке. <…> С этого момента я могу конкретно сказать — мы воевали с иностранцами, — сказал Лозовой.

Не получив ответа от российского военного, иностранцы развернулись и ушли, рассказал командир взвода. По его мнению, путаница произошла из-за того, что военнослужащие в зоне СВО практически не носят шевроны, ограничиваясь повязками определенных цветов.

Ранее стало известно, что взятый в плен колумбийский наемник Вооруженных сил Украины Луис Гильермо де Ла Крус Рамос призвал своих сограждан отказаться от участия в боевых действиях на Украине. По его словам, условия службы для иностранных наемников не соответствуют заявленным при вербовке, колумбийцам дают ложную информацию и систематически нарушают договоренности.

До этого сообщалось, что иностранный легион ВСУ столкнулся с хаосом после перевода бойцов в штурмовые отряды. Наемники не могут расторгнуть контракт по своему желанию, а их родные страны не помогают через посольства. Большинство раньше служили в тылу, но теперь выполняют опасные задания, что вызывает бунты.