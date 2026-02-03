Четырехлетняя девочка погибла на глазах матери Четырехлетняя девочка скончалась после ушиба головы в квартире в Подмосковье

В квартире в подмосковном Одинцово погибла четырехлетняя девочка, передает РЕН ТВ. По словам матери, ребенок, играя дома, споткнулся и упал, ударившись головой и шеей о порог.

На теле девочки были обнаружены следы от ушибов. По информации издания, отец мог неоднократно применять физическое насилие по отношению к ребенку, однако эти сведения официально не подтверждены.

Ранее сообщалось, что в селе Малиновка Аркадакского района Саратовской области семилетняя девочка погибла после падения с качелей. Трагедия произошла 1 февраля. По данному факту возбуждено уголовное дело. В пресс-службе региональной прокуратуры сообщили о случившемся и отметили, что дадут оценку исполнению законодательства о защите прав детей и проконтролируют ход расследования.

До этого в Бокситогорске Ленинградской области подросток скончался от удара током в ванной. По предварительной информации, несовершеннолетний уронил в воду включенный смартфон с зарядкой. Мальчик вернулся с прогулки и решил отогреться в горячей ванне. Следственный комитет Ленинградской области возбудил уголовное дело по факту случившегося.