03 февраля 2026 в 12:18

В Госдуме оценили ограничения на финансовые операции россиян

Депутат Аксаков: ограничения финансовых операций россиян требуют корректировки

Ограничения на финансовые операции россиян, принятые для борьбы с мошенниками, требуют корректировки, завяил в беседе с «Ридусом» депутат Госдумы Анатолий Аксаков. Он предложил внедрить мгновенную связь с клиентами банков для оперативной проверки прозрачности операции.

Необходимо создать технологическую возможность устанавливать контакт с клиентом практически моментально, чтобы установить, что он проводит операцию самостоятельно и без влияния мошенников. Нужно проанализировать те ситуации, когда банки идут на приостановку операций, чтобы понять, насколько реально их критерии отражают, что человек находится под влиянием злоумышленников, — отметил Аксаков.

Он призвал сделать закон о защите банковских вкладов «более оптимальным». При этом парламентарий подчеркнул, что 80% жалоб на необоснованные блокировки счетов якобы поступают от самих мошенников. Таким образом злоумышленники пытаются отменить ограничительные меры.

Ранее в Росфинмониторинге сообщили, что введение в эксплуатацию ГИС «Антифрод» и внесение изменений в законодательство в ходе пакета законопроектов «Антифрод 2.0» позволят снизить число киберпреступлений в России. Помимо этого, ведомство совместно с Банком России планирует ужесточить требования к идентификации, проводимой финансовыми организациями при приеме лиц на обслуживание.

