Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
03 февраля 2026 в 10:51

Дети депутата Госдумы фигурируют в уголовном деле о мошенничестве

Сын и дочь депутата Госдумы Дорошенко стали фигурантами дела о мошенничестве

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Милана и Эльдар Дорошенко, дети депутата Госдумы Андрея Дорошенко, фигурируют в уголовном деле о мошенничестве, совершенном организованной группой или в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), следует из данных Краснодарского краевого суда. Там рассматривалась апелляционная жалоба на избранную в отношении них меру пресечения.

В январе Центральный районный суд Сочи удовлетворил ходатайство следствия и заключил обоих фигурантов под стражу. Обстоятельства уголовного дела не разглашаются в интересах расследования.

Ранее сообщалось, что дети Дорошенко проходят ответчиками по крупному антикоррупционному иску Генпрокуратуры к экс-депутату ГД Анатолию Вороновскому. По предварительным данным, на них зарегистрированы доли в нескольких компаниях, которые могут являться аффилированными структурами. Эти компании заключали контракты на дорожные работы, а Дорошенко, по версии следствия, пользовался положением Вороновского для увеличения их прибыльности за счет государственного бюджета.

До этого судебные приставы наложили обеспечительный арест на имущество Дорошенко и Вороновского. Мера принята в рамках исполнения иска Генеральной прокуратуры России об обращении незаконно полученных активов в доход государства в размере 2,8 млрд рублей.

Госдума
депутаты
мошенничество
суды
Краснодарский край
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«VK Видео» внедрила новый подход к подсчету просмотров
Силы ПВО сбили почти сотню вражеских беспилотников
В Госдуме объяснили, что разрушает психику школьников
Наступление ВС РФ на Харьков 3 февраля: авиация устроила ВСУ ад на земле
Более 50 тыс. украинцев остались без света
Школьники массово скупают без паспорта «бодрящие» мармеладки
В файлах Эпштейна нашлось письмо об убитой принцем Эндрю секс-рабыне
Трамп обвинил Гарвард в антисемитизме и потребовал $1 млрд
Политолог ответил, когда сотрудничество РФ и США выйдет на новый уровень
В Госдуме оценили ограничения на финансовые операции россиян
Торговый центр в Петербурге заволокло дымом
Шойгу раскрыл, где Россия представит последние достижения своего ОПК
В российском регионе ввели ограничения на продажу алкоголя
Пасынок Сырского предрек отчиму трагический конец
Сказал уходить и направил пистолет: почему мальчик напал на гимназию в Уфе
Два района Киева остались без тепла
В Кировской области восстановили движение после схода вагонов
В Совбезе раскрыли детали переговоров с Мьянмой
Появились новые подробности о нападении со стрельбой на школу в Уфе
Королевская семья Британии: новости, Эпштейн знакомил Эндрю с россиянками
Дальше
Самое популярное
История Украины с древних времен до 24 февраля 2022 года
Семья и жизнь

История Украины с древних времен до 24 февраля 2022 года

Все тайны «охоты» на Берию: жизнь, власть и расстрел
Семья и жизнь

Все тайны «охоты» на Берию: жизнь, власть и расстрел

Готовим минтай в сметанном соусе с луком: недорого и вкусно
Семья и жизнь

Готовим минтай в сметанном соусе с луком: недорого и вкусно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.