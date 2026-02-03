Дети депутата Госдумы фигурируют в уголовном деле о мошенничестве Сын и дочь депутата Госдумы Дорошенко стали фигурантами дела о мошенничестве

Милана и Эльдар Дорошенко, дети депутата Госдумы Андрея Дорошенко, фигурируют в уголовном деле о мошенничестве, совершенном организованной группой или в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), следует из данных Краснодарского краевого суда. Там рассматривалась апелляционная жалоба на избранную в отношении них меру пресечения.

В январе Центральный районный суд Сочи удовлетворил ходатайство следствия и заключил обоих фигурантов под стражу. Обстоятельства уголовного дела не разглашаются в интересах расследования.

Ранее сообщалось, что дети Дорошенко проходят ответчиками по крупному антикоррупционному иску Генпрокуратуры к экс-депутату ГД Анатолию Вороновскому. По предварительным данным, на них зарегистрированы доли в нескольких компаниях, которые могут являться аффилированными структурами. Эти компании заключали контракты на дорожные работы, а Дорошенко, по версии следствия, пользовался положением Вороновского для увеличения их прибыльности за счет государственного бюджета.

До этого судебные приставы наложили обеспечительный арест на имущество Дорошенко и Вороновского. Мера принята в рамках исполнения иска Генеральной прокуратуры России об обращении незаконно полученных активов в доход государства в размере 2,8 млрд рублей.