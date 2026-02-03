Зимняя Олимпиада — 2026
03 февраля 2026 в 12:15

Торговый центр в Петербурге заволокло дымом

В ТЦ «Капитолий» в Санкт-Петербурге произошел пожар

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Пожар произошел в ТЦ «Капитолий» около метро «Пионерская» в Санкт-Петербурге, передает 78.ru. На месте работают экстренные службы — скорая помощь и пять пожарных машин. На кадрах виден черный дым, поднимающийся в небо.

По словам очевидцев, в настоящее время ведется эвакуация. Другие подробности, в том числе причины возгорания, пока неизвестны.

Тем временем в якутском городе Мирный пожарные борются с огнем в здании развлекательного центра. Площадь возгорания составляет 470 кв.м. К ликвидации возгорания привлечены 32 специалиста и 8 единиц техники. Пожарные расчеты прибыли на место происшествия через шесть минут после получения сигнала.

До этого владелец частной сауны в Прокопьевске, где при пожаре погибли пять подростков, сам явился к следователям и частично признал вину. Следствие просит суд заключить его под стражу. Мужчине предъявлено обвинение по статье об оказании небезопасных услуг, повлекших смерть двух и более лиц. Ранее суд отправил под домашний арест администратора сауны Елену Селищеву.

Санкт-Петербург
происшествия
пожары
МЧС
