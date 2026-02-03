В Якутии загорелся развлекательный центр В городе Мирном в Якутии произошел пожар в развлекательном центре

В якутском городе Мирный пожарные борются с огнем в здании развлекательного центра, сообщили в ГУ МЧС по республике. Площадь возгорания составляет 470 кв.м.

Ранним утром произошел пожар в здании развлекательного центра на улице Ойунского в городе Мирный. <...> На данный момент ведется тушение пожара, предварительная площадь составляет 470 кв.м. Пострадавших нет, на момент пожара в здании людей не было, — говорится в сообщении.

К ликвидации возгорания привлечены 32 специалиста и 8 единиц техники. Пожарные расчеты прибыли на место происшествия через шесть минут после получения сигнала. Огонь распространился на пристроенный гараж и крышу здания.

