Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
03 февраля 2026 в 11:52

В Якутии загорелся развлекательный центр

В городе Мирном в Якутии произошел пожар в развлекательном центре

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

В якутском городе Мирный пожарные борются с огнем в здании развлекательного центра, сообщили в ГУ МЧС по республике. Площадь возгорания составляет 470 кв.м.

Ранним утром произошел пожар в здании развлекательного центра на улице Ойунского в городе Мирный. <...> На данный момент ведется тушение пожара, предварительная площадь составляет 470 кв.м. Пострадавших нет, на момент пожара в здании людей не было, — говорится в сообщении.

К ликвидации возгорания привлечены 32 специалиста и 8 единиц техники. Пожарные расчеты прибыли на место происшествия через шесть минут после получения сигнала. Огонь распространился на пристроенный гараж и крышу здания.

Ранее в ЖК «Одинцово-1» в Подмосковье пожар из-за котов. Жильцы заметили задымление и вызвали экстренные службы. Прибывшие пожарные и полицейские нашли двух животных. Хозяйка заявила, что питомцы устроили пожар, играя с варочной панелью. Один кот задел ручку, включив конфорку, и загорелась сушилка для овощей. Животные не пострадали, с хозяйкой провели беседу представители УК и пожарные.

Якутия
пожары
развлекательные центры
возгорания
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«VK Видео» внедрила новый подход к подсчету просмотров
Силы ПВО сбили почти сотню вражеских беспилотников
В Госдуме объяснили, что разрушает психику школьников
Наступление ВС РФ на Харьков 3 февраля: авиация устроила ВСУ ад на земле
Более 50 тыс. украинцев остались без света
Школьники массово скупают без паспорта «бодрящие» мармеладки
В файлах Эпштейна нашлось письмо об убитой принцем Эндрю секс-рабыне
Трамп обвинил Гарвард в антисемитизме и потребовал $1 млрд
Политолог ответил, когда сотрудничество РФ и США выйдет на новый уровень
В Госдуме оценили ограничения на финансовые операции россиян
Торговый центр в Петербурге заволокло дымом
Шойгу раскрыл, где Россия представит последние достижения своего ОПК
В российском регионе ввели ограничения на продажу алкоголя
Пасынок Сырского предрек отчиму трагический конец
Сказал уходить и направил пистолет: почему мальчик напал на гимназию в Уфе
Два района Киева остались без тепла
В Кировской области восстановили движение после схода вагонов
В Совбезе раскрыли детали переговоров с Мьянмой
Появились новые подробности о нападении со стрельбой на школу в Уфе
Королевская семья Британии: новости, Эпштейн знакомил Эндрю с россиянками
Дальше
Самое популярное
История Украины с древних времен до 24 февраля 2022 года
Семья и жизнь

История Украины с древних времен до 24 февраля 2022 года

Все тайны «охоты» на Берию: жизнь, власть и расстрел
Семья и жизнь

Все тайны «охоты» на Берию: жизнь, власть и расстрел

Готовим минтай в сметанном соусе с луком: недорого и вкусно
Семья и жизнь

Готовим минтай в сметанном соусе с луком: недорого и вкусно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.