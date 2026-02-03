Зимняя Олимпиада — 2026
03 февраля 2026 в 12:19

Политолог ответил, когда сотрудничество РФ и США выйдет на новый уровень

Политолог Блохин: РФ и США начнут сотрудничество после компромисса по Украине

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Россия и США приступят к реализации совместных инициатив после достижения соглашения по урегулированию ситуации на Украине, заявил NEWS.ru ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН политолог-американист Константин Блохин. По его словам, в этом лично заинтересован глава Белого дома Дональд Трамп.

Я думаю, что все ждут первого этапа, более глобального. Это, конечно, украинское урегулирование. Оно будет неким зеленым светом на пути к более масштабному комплексному переговорному процессу, а потом на восстановление российско-американских связей. Трамп искренне хочет улучшить отношения с Россией. Он стремится к этому не потому, что он друг РФ или любит ее, а потому, что у него другие внешнеполитические приоритеты. Главным экзистенциальным противником для президента США является Китай, — поделился Блохин.

Он подчеркнул, что в планах Трампа есть и другие важные направления: Латинская Америка, Ближний Восток, Иран и Гренландия. По словам Блохина, президент США считает ограниченными возможности страны в мировой политике, поэтому победа на всех фронтах недостижима. В связи с этим, указал политолог, глава Белого дома видит более разумным наладить отношения с Россией и сосредоточиться на решении других задач.

Я думаю, что урегулирование украинского конфликта станет неким символическим шагом. Главный очаг напряжения между Россией и Западом будет снят, и мы сможем говорить о других вопросах. Не исключаю, что это возможно без Украины, хотя Киев остается в центре фундаментальных противоречий, с которыми РФ и западные страны сталкивались в последнее время — крымские события, санкции. Поэтому, скорее всего, все это начнется только после установления мира, — резюмировал Блохин.

Ранее стало известно, что Россия направила США свои предложения по устранению барьеров для восстановления полноценного диалога между странами. В МИД РФ выразили надежду на избегание нынешним руководством Штатов повтора подхода администрации предыдущего президента страны Джо Байдена.

