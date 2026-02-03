Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
03 февраля 2026 в 11:29

Кремль не получал от Эпштейна предложений о встрече с Путиным

Дмитрий Песков Дмитрий Песков Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Кремль не получал от американского финансиста Джеффри Эпштейна предложений о встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, заявил RTVI пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Так он прокомментировал информацию о том, что Эпштейн в переписке с бывшим генсеком Совета Европы Турбьерном Ягландом выражал желание встретиться с главой РФ.

Нет, (не получал предложений. — NEWS.ru), — сказал представитель Кремля.

Ранее стало известно, что в файлах Эпштейна, обвиняемого в растлении детей, президент Владимир Зеленский упоминается в качестве причастного к вывозу с Украины женщин и детей. Это следует из опубликованных электронных писем, относящихся к 2024 году. В письме также есть предположение, что украинский президент мог быть связан с модельным агентом Жан-Люка Брюнеля.

До этого Минюст США опубликовал в материалах дела Эпштейна около 40 необработанных фотографий людей без одежды. При этом власти должны были отредактировать снимки таким образом, чтобы личности изображенных на них было невозможно установить. Также в Сети были размещены несколько видеороликов.

Джеффри Эпштейн
Кремль
Россия
Дмитрий Песков
Владимир Путин
США
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Выигравшие в лотерею россияне не спешат за новогодними призами
«VK Видео» внедрила новый подход к подсчету просмотров
Силы ПВО сбили почти сотню вражеских беспилотников
В Госдуме объяснили, что разрушает психику школьников
Наступление ВС РФ на Харьков 3 февраля: авиация устроила ВСУ ад на земле
Более 50 тыс. украинцев остались без света
Школьники массово скупают без паспорта «бодрящие» мармеладки
В файлах Эпштейна нашлось письмо об убитой принцем Эндрю секс-рабыне
Трамп обвинил Гарвард в антисемитизме и потребовал $1 млрд
Политолог ответил, когда сотрудничество РФ и США выйдет на новый уровень
В Госдуме оценили ограничения на финансовые операции россиян
Торговый центр в Петербурге заволокло дымом
Шойгу раскрыл, где Россия представит последние достижения своего ОПК
В российском регионе ввели ограничения на продажу алкоголя
Пасынок Сырского предрек отчиму трагический конец
Сказал уходить и направил пистолет: почему мальчик напал на гимназию в Уфе
Два района Киева остались без тепла
В Кировской области восстановили движение после схода вагонов
В Совбезе раскрыли детали переговоров с Мьянмой
Появились новые подробности о нападении со стрельбой на школу в Уфе
Дальше
Самое популярное
История Украины с древних времен до 24 февраля 2022 года
Семья и жизнь

История Украины с древних времен до 24 февраля 2022 года

Все тайны «охоты» на Берию: жизнь, власть и расстрел
Семья и жизнь

Все тайны «охоты» на Берию: жизнь, власть и расстрел

Готовим минтай в сметанном соусе с луком: недорого и вкусно
Семья и жизнь

Готовим минтай в сметанном соусе с луком: недорого и вкусно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.