Кремль не получал от Эпштейна предложений о встрече с Путиным

Кремль не получал от американского финансиста Джеффри Эпштейна предложений о встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, заявил RTVI пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Так он прокомментировал информацию о том, что Эпштейн в переписке с бывшим генсеком Совета Европы Турбьерном Ягландом выражал желание встретиться с главой РФ.

Нет, (не получал предложений. — NEWS.ru), — сказал представитель Кремля.

Ранее стало известно, что в файлах Эпштейна, обвиняемого в растлении детей, президент Владимир Зеленский упоминается в качестве причастного к вывозу с Украины женщин и детей. Это следует из опубликованных электронных писем, относящихся к 2024 году. В письме также есть предположение, что украинский президент мог быть связан с модельным агентом Жан-Люка Брюнеля.

До этого Минюст США опубликовал в материалах дела Эпштейна около 40 необработанных фотографий людей без одежды. При этом власти должны были отредактировать снимки таким образом, чтобы личности изображенных на них было невозможно установить. Также в Сети были размещены несколько видеороликов.