Названа причина, почему Индия не откажется от российской нефти

Индия не откажется от российской нефти, потому что ее покупка экономически выгодна для страны, предположил в беседе с NEWS.ru эксперт Финансового университета при правительстве России и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. По его словам, энергоресурсы из РФ остаются для южноазиатского государства наиболее рентабельным предложением на рынке.

Индии нет никакого смысла отказываться от российской нефти, она как была для нее наиболее выгодным предложением на рынке, так и остается. Российская нефть не запрещена, при этом она со скидкой, поэтому они ее берут. Поэтому если Индия почти год не отказывалась от нефти из РФ при повышенных пошлинах, почему она вдруг должна сейчас отказаться, когда скидка на стала больше? И уж тем более страна не будет отказываться от российских энергоресурсов в пользу венесуэльской, которую американцы выводят из-под санкций, — пояснил Юшков.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что премьер-министр Индии Нарендра Моди согласился прекратить закупки российской нефти. По его словам, страна теперь будет покупать значительно больше топлива у Соединенных Штатов и потенциально у Венесуэлы.