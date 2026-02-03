В Кремле анонсировали международный телефонный разговор с участием Путина

Президент России Владимир Путин проведет 3 февраля международный телефонный разговор, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит РИА Новости, разговор ориентировочно состоится в середине рабочего дня.

Мы ожидаем в середине рабочего дня международный телефонный разговор. Будем вас информировать, заранее не хочу его анонсировать, — сказал он журналистам.

Ранее Песков заявил, что Кремль не получал от американского финансиста Джеффри Эпштейна предложений о встрече с президентом РФ. Так он прокомментировал информацию о том, что Эпштейн в переписке с бывшим генсеком Совета Европы Турбьерном Ягландом выражал желание встретиться с Путиным.

До этого глава государства поручил расширить помощь дружественным странам по программе «Миссия Добро». Ответственными он назначил премьер-министра Михаила Мишустина и председателя комитета Государственной думы по молодежной политике Артема Метелева. Они должны предоставить доклад до 1 июля. После этого его будут готовить ежегодно.