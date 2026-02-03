В российском регионе ввели ограничения на продажу алкоголя В Красноярском крае ограничат время продажи алкоголя в магазинах у домов

В Красноярском крае в магазинах, расположенных в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях, ограничили время продажи алкоголя, сообщили в пресс-службе правительства региона. Теперь купить спиртные напитки можно будет только с 10:00 до 21:00.

Новые правила вступят в силу с 1 марта 2026 года. Региональные власти на лето и осень запланировали дополнительные меры по ужесточению правил продажи алкоголя.

Ранее сообщалось, что в Пермском крае с 1 марта 2026 года изменится время розничной продажи алкогольных напитков. Купить спиртное можно будет только с 08:00 до 22:00. Сейчас продажа разрешена до 23:00. Власти региона подготовили нормативный акт, направленный на снижение общего уровня потребления алкоголя, соблюдение требований общественного порядка и уменьшение числа преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения.

До этого сообщалось, что в России в 2025 году было зафиксировано снижение продаж алкогольной продукции. По данным Росалкогольтабакконтроля, продажи водки уменьшились на 3,6%, коньяка — на 9,2%, а слабоалкогольной продукции — на 87,3%. Общий объем продаж алкогольной продукции в стране снизился на 9,3% по сравнению с предыдущим годом.