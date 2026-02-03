Школьники массово скупают без паспорта «бодрящие» мармеладки Подростки скупают без паспорта энергетические мармеладки с таурином и кофеином

Подростки массово приобретают энергетические мармеладки, содержащие таурин и кофеин, без предъявления паспорта, передает Telegram-канал SHOT. Таким образом производители обходят запрет на продажу энергетических напитков несовершеннолетним.

Упаковка мармеладок внешне похожа на баночку энергетического напитка, но на ней не указан возрастной ценз. Производители не отметили, что эффект от этих конфет аналогичен воздействию компонентов, стимулирующих центральную нервную систему. Тем не менее, на упаковке присутствует предупреждение: «Не рекомендуется употребление для лиц младше 18 лет и людей с повышенной нервной возбудимостью».

Школьники утверждают, что употребление более трех пачек этих мармеладок за один раз вызывает эффект, сравнимый с воздействием большой банки энергетического напитка. Вкус сладостей, по словам потребителей, имеет горьковатый оттенок.

Ранее нарколог Виталий Холдин сообщил, что сочетание сахара и кофеина в энергетических напитках может негативно сказаться на здоровье зубов. По его словам, из-за сахара во рту повышается кислотность, что способствует развитию патогенных бактерий. Кофеин при этом снижает выработку слюны, которая нейтрализует кислотность и поддерживает баланс микрофлоры. В результате слизистые оболочки в ротовой полости могут пересушиваться, что грозит воспалением десен и развитием кариеса.