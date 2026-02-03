Суд продлил содержание под стражей главы канцелярии Армянской церкви Суд в Ереване продлил арест архиепископу ААЦ Хачатряну на два месяца

Суд в Ереване продлил срок содержания под стражей главы канцелярии Армянской апостольской церкви архиепископа Аршака Хачатряна, сообщил его адвокат Арсен Бабаян. По решению инстанции, арест священника продлен на два месяца, передает Sputnik Армения.

Бабаян также уточнил, что его подзащитному было ограничено право на свидания, однако сам текст судебного постановления адвокат пока не получил. Защита намерена обжаловать судебное решение.

Отмечается, что архиепископ Аршак Хачатрян был изначально арестован 5 декабря 2025 года и стал уже четвертым высокопоставленным иерархом Армянской Апостольской Церкви, взятым под стражу. Следствие предъявило ему обвинение по статье о незаконном сбыте наркотических средств группой лиц, утверждая, что в 2018 году он с целью дискредитации поручил подбросить наркотики одному из активистов.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян представил план «по обновлению Армянской апостольской церкви». В своем Telegram-канале он сообщил, что для священников нужно разработать кодекс поведения. Политик уточнил, что новый кодекс предусматривает четкое регулирование поведения священников и обеспечение финансовой открытости ААЦ.