Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
03 февраля 2026 в 11:06

Суд продлил содержание под стражей главы канцелярии Армянской церкви

Суд в Ереване продлил арест архиепископу ААЦ Хачатряну на два месяца

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Суд в Ереване продлил срок содержания под стражей главы канцелярии Армянской апостольской церкви архиепископа Аршака Хачатряна, сообщил его адвокат Арсен Бабаян. По решению инстанции, арест священника продлен на два месяца, передает Sputnik Армения.

Бабаян также уточнил, что его подзащитному было ограничено право на свидания, однако сам текст судебного постановления адвокат пока не получил. Защита намерена обжаловать судебное решение.

Отмечается, что архиепископ Аршак Хачатрян был изначально арестован 5 декабря 2025 года и стал уже четвертым высокопоставленным иерархом Армянской Апостольской Церкви, взятым под стражу. Следствие предъявило ему обвинение по статье о незаконном сбыте наркотических средств группой лиц, утверждая, что в 2018 году он с целью дискредитации поручил подбросить наркотики одному из активистов.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян представил план «по обновлению Армянской апостольской церкви». В своем Telegram-канале он сообщил, что для священников нужно разработать кодекс поведения. Политик уточнил, что новый кодекс предусматривает четкое регулирование поведения священников и обеспечение финансовой открытости ААЦ.

Армения
суды
священники
аресты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Более 50 тыс. украинцев остались без света
Школьники массово скупают без паспорта «бодрящие» мармеладки
В файлах Эпштейна нашлось письмо об убитой принцем Эндрю секс-рабыне
Трамп обвинил Гарвард в антисемитизме и потребовал $1 млрд
Политолог ответил, когда сотрудничество РФ и США выйдет на новый уровень
В Госдуме оценили ограничения на финансовые операции россиян
Торговый центр в Петербурге заволокло дымом
Шойгу раскрыл, где Россия представит последние достижения своего ОПК
В российском регионе ввели ограничения на продажу алкоголя
Пасынок Сырского предрек отчиму трагический конец
Сказал уходить и направил пистолет: почему мальчик напал на гимназию в Уфе
Два района Киева остались без тепла
В Кировской области восстановили движение после схода вагонов
В Совбезе раскрыли детали переговоров с Мьянмой
Появились новые подробности о нападении со стрельбой на школу в Уфе
Королевская семья Британии: новости, Эпштейн знакомил Эндрю с россиянками
Стала известна пугающая версия об убийстве мальчика в Петербурге
Автомат школьника из Уфы оказался «игрушкой» из детского магазина
Тигр растерзал пожилого фермера
«Осмотр груди» пациентки без сознания привел врача за решетку
Дальше
Самое популярное
История Украины с древних времен до 24 февраля 2022 года
Семья и жизнь

История Украины с древних времен до 24 февраля 2022 года

Все тайны «охоты» на Берию: жизнь, власть и расстрел
Семья и жизнь

Все тайны «охоты» на Берию: жизнь, власть и расстрел

Готовим минтай в сметанном соусе с луком: недорого и вкусно
Семья и жизнь

Готовим минтай в сметанном соусе с луком: недорого и вкусно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.