Более 50 тыс. украинцев остались без света Более 50 тыс. человек остались без света в Одесской области

Более 50 тыс. жителей Одесской области Украины остались без света, сообщил в своем Telegram-канале глава администрации региона Олег Кипер. По его словам, энергетическая инфраструктура была повреждена в ночь на 3 февраля.

Более 50 тыс. жителей временно остались без электроснабжения, — отметил он.

Ранее сообщалось, что Дарницкий и Днепровский районы Киева почти полностью остались без теплоснабжения. Как уточнил мэр города Виталий Кличко, жильцы 1170 многоэтажных домов сидят в холодных квартирах.

