03 февраля 2026 в 12:29

Более 50 тыс. украинцев остались без света

Более 50 тыс. человек остались без света в Одесской области

Фото: Global Look Press
Более 50 тыс. жителей Одесской области Украины остались без света, сообщил в своем Telegram-канале глава администрации региона Олег Кипер. По его словам, энергетическая инфраструктура была повреждена в ночь на 3 февраля.

Более 50 тыс. жителей временно остались без электроснабжения, — отметил он.

Ранее сообщалось, что Дарницкий и Днепровский районы Киева почти полностью остались без теплоснабжения. Как уточнил мэр города Виталий Кличко, жильцы 1170 многоэтажных домов сидят в холодных квартирах.

До этого синоптик Александр Шувалов сообщил, что аномально холодная погода ожидается на юге Красноярского края, в Якутии и Иркутской области. По его словам, на этой неделе отрицательная аномалия затронет и европейскую территорию страны.

Врач Красногорской больницы Юлия Морозова сообщила, что несколько слоев одежды лучше самого теплого пуховика. По ее словам, чтобы защититься от морозов, нужно одеваться по принципу капусты. Также обильная трапеза перед прогулкой также поможет сохранить тепло в организме. А обувь она посоветовала выбрать на размер больше.

