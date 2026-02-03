Зимняя Олимпиада — 2026
03 февраля 2026 в 07:58

Названы регионы России, в которые придут аномальные морозы

Синоптик Шувалов: аномальные морозы придут в Якутию и Иркутскую область

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Аномально холодная погода ожидается на юге Красноярского края, в Якутии и Иркутской области, сообщил синоптик Александр Шувалов. По его словам, которые приводит РИА Новости, на этой неделе отрицательная аномалия затронет и европейскую территорию страны.

Конечно, самая сильная аномалия, затрагивающая наибольшее количество жителей нашей страны, будет в европейской части нашей страны, — отметил он.

По словам Шувалова, до четверга, 5 февраля, включительно на юге средней полосы отрицательная аномалия составит 12–14 градусов холода. Ночные температуры местами в Черноземье опустятся до -30 градусов. Синоптик уточнил, что холода придут и в степи Кубани, и на Северный Кавказ.

До этого синоптик прогностического центра «МЕТЕО» Александр Ильин сообщил, что в феврале в Москве сохранится неустойчивая погода с осадками. По его словам, в городе ожидаются перепады температуры на 15 градусов в течение суток. Только в конце месяца, уточнил он, придет потепление с капелью и гололедицей.

Ранее метеоролог Александр Сергеев рассказывал, что в 2026 году климатическая весна может прийти в центральную часть России в конце февраля. По его словам, температура днем может достигать +6 градусов и снег полностью сойдет.

