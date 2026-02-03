Зимняя Олимпиада — 2026
03 февраля 2026 в 11:59

Врач ответила, о чем говорит использование ненормативной лексики

Врач Крашкина: мат может быть показателем социального интеллекта

Использование мата в отдельных ситуациях может быть показателем социального интеллекта, рассказала РИАМО врач-психотерапевт Ирина Крашкина. Она отметила, что важно, чтобы человек умел переключаться между различными ситуациями.

С психологической точки зрения не столько факт использования ненормативной лексики, сколько способность регулировать ее — важный маркер. Умение переключаться между регистром «для своих» и сдержанной речью в официальных ситуациях связано с развитой саморегуляцией и социальным интеллектом, — рассказала Крашкина.

Врач подчеркнула, что ненормативная лексика может быть способом снятия эмоционального напряжения. Также, по ее словам, употребление мата может быть способом установления близости.

Ранее юрист Михаил Салкин рассказал, что использование слов из числа бранной лексики не запрещено. По его словам, в настоящее время не существует официально утвержденного списка нецензурных выражений.

