Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
03 февраля 2026 в 11:11

Мошенники пытаются продать запись обмана Долиной за 580 тыс. рублей

Telegram-каналам предложили купить запись обмана Долиной за 580 тыс. рублей

Лариса Долина Лариса Долина Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Мошенники предлагают российским Telegram-каналам купить запись разговора исполнительницы Ларисы Долиной со злоумышленниками, которые убедили ее продать квартиру, сообщили в Telegram-канале Mash. За аудио они просят заплатить от $7,5 тыс. до $11 тыс. (от 580 тыс. до 850 тыс. рублей) в криптовалюте.

На канале уточнили, что в качестве доказательств мошенники присылают отрывки разговора. На них предположительно Долина общается с подставным сотрудником спецслужб, рассказали авторы. На записи утверждается, что на телефон певицы якобы установили приложение «для защиты устройства от прослушки», которое возможно шпионит за ней, добавили в Mash.

Ранее продюсер и музыкальный критик Павел Рудченко заявил, что Долина отказалась приобретать новую квартиру, поскольку не смогла найти вариант, сравнимый по комфорту и статусу с жильем в Хамовниках. По его мнению, артистка продемонстрировала «капризное поведение», будучи не готовой к компромиссам в вопросах жилья.

До этого Долина призналась, что арендует жилье. По словам певицы, пока она не может себе позволить покупку собственной квартиры.

Лариса Долина
мошенники
Telegram
записи
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«VK Видео» внедрила новый подход к подсчету просмотров
Силы ПВО сбили почти сотню вражеских беспилотников
В Госдуме объяснили, что разрушает психику школьников
Наступление ВС РФ на Харьков 3 февраля: авиация устроила ВСУ ад на земле
Более 50 тыс. украинцев остались без света
Школьники массово скупают без паспорта «бодрящие» мармеладки
В файлах Эпштейна нашлось письмо об убитой принцем Эндрю секс-рабыне
Трамп обвинил Гарвард в антисемитизме и потребовал $1 млрд
Политолог ответил, когда сотрудничество РФ и США выйдет на новый уровень
В Госдуме оценили ограничения на финансовые операции россиян
Торговый центр в Петербурге заволокло дымом
Шойгу раскрыл, где Россия представит последние достижения своего ОПК
В российском регионе ввели ограничения на продажу алкоголя
Пасынок Сырского предрек отчиму трагический конец
Сказал уходить и направил пистолет: почему мальчик напал на гимназию в Уфе
Два района Киева остались без тепла
В Кировской области восстановили движение после схода вагонов
В Совбезе раскрыли детали переговоров с Мьянмой
Появились новые подробности о нападении со стрельбой на школу в Уфе
Королевская семья Британии: новости, Эпштейн знакомил Эндрю с россиянками
Дальше
Самое популярное
История Украины с древних времен до 24 февраля 2022 года
Семья и жизнь

История Украины с древних времен до 24 февраля 2022 года

Все тайны «охоты» на Берию: жизнь, власть и расстрел
Семья и жизнь

Все тайны «охоты» на Берию: жизнь, власть и расстрел

Готовим минтай в сметанном соусе с луком: недорого и вкусно
Семья и жизнь

Готовим минтай в сметанном соусе с луком: недорого и вкусно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.