Мошенники пытаются продать запись обмана Долиной за 580 тыс. рублей

Мошенники предлагают российским Telegram-каналам купить запись разговора исполнительницы Ларисы Долиной со злоумышленниками, которые убедили ее продать квартиру, сообщили в Telegram-канале Mash. За аудио они просят заплатить от $7,5 тыс. до $11 тыс. (от 580 тыс. до 850 тыс. рублей) в криптовалюте.

На канале уточнили, что в качестве доказательств мошенники присылают отрывки разговора. На них предположительно Долина общается с подставным сотрудником спецслужб, рассказали авторы. На записи утверждается, что на телефон певицы якобы установили приложение «для защиты устройства от прослушки», которое возможно шпионит за ней, добавили в Mash.

Ранее продюсер и музыкальный критик Павел Рудченко заявил, что Долина отказалась приобретать новую квартиру, поскольку не смогла найти вариант, сравнимый по комфорту и статусу с жильем в Хамовниках. По его мнению, артистка продемонстрировала «капризное поведение», будучи не готовой к компромиссам в вопросах жилья.

До этого Долина призналась, что арендует жилье. По словам певицы, пока она не может себе позволить покупку собственной квартиры.