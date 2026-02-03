Зимняя Олимпиада — 2026
03 февраля 2026 в 07:37

В Москве вскрыли аферу межрегиональной ОПГ с ущербом на 1 млрд рублей

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
В Москве сотрудники ГУЭБиПК МВД России пресекли деятельность межрегиональной организованной группы, ущерб от действий которой оценивается в сумму более 1 млрд рублей, сообщил начальник управления генерал-лейтенант полиции Андрей Курносенко. По его словам, мошенники изготавливали фиктивные документы о покупке технических средств реабилитации и на их основании получали компенсации в социальном фонде.

Пресечена деятельность межрегиональной организованной группы, которые изготавливали фиктивные документы о самостоятельной покупке лицами с ограниченными возможностями технических средств реабилитации, представляли их в структурные подразделения региональных отделений социального фонда для получения компенсационных выплат, — отметил Курносенко.

Он обратил внимание, что в условиях СВО такие аферы особенно ярко отражаются на нормальном обеспечении россиян средствами реабилитации. По факту случившегося возбудили 19 уголовных дел. Расследования также ведутся в Подмосковье и Тюменской области.

Ранее мошенники придумали новую схему обмана: они звонят или пишут клиентам банков, выдавая себя за службу безопасности, и сообщают о якобы подозрительной активности в системе быстрых платежей. Чтобы разблокировать счет, они просят раскрыть код из СМС или перевести деньги на «контрольный» счет. Эксперты предупреждают, что в феврале таких атак станет больше.

Россия
Москва
аферы
мошенники
Социальный фонд
выплаты
