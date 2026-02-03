Подозреваемого в убийстве мальчика доставят в суд 3 февраля Суд изберет меру пресечения подозреваемому в убийстве ребенка в Петербурге

Подозреваемому в убийстве девятилетнего мальчика в Санкт-Петербурге изберут меру пресечения 3 февраля, сообщили в городском СУ СК России. Решение примет Октябрьский районный суд.

Избрание меры сегодня, Октябрьский суд. Время еще не известно, — говорится в сообщении.

По данным следствия, 30 января вышел из дома и не вернулся. Выяснилось, что мальчик сел в автомобиль и больше не выходил на связь. Подозреваемого задержали в Псковской области. Он сознался в убийстве. Тело ребенка нашли в водоеме в Ломоносовском районе Ленинградской области.

Позже появилась информация, что мальчик не посещал школу. Его не зачислили в первый класс, поскольку не прошел психологическую комиссию. Мальчик рос в многодетной семье, у него четверо сестер и двое братьев. Старшему ребенку в семье — 13 лет, младшему — шесть месяцев. Все старшие дети, за исключением погибшего, посещали школу.

Как заявил адвокат Вадим Багатурия, ему может грозить пожизненное заключение. По его словам, ключевым вопросом следствия станет определение вменяемости подозреваемого в момент совершения преступления.