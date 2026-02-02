Зимняя Олимпиада — 2026
02 февраля 2026 в 11:53

Семилетняя девочка упала с качелей и умерла

Семилетняя девочка умерла после падения с качелей в Саратовской области

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Семилетняя девочка умерла в результате падения с качелей в частном доме в селе Малиновка Аркадакского района Саратовской области, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры. Трагедия произошла 1 февраля. По данному факту возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности (ч. 1 ст. 109 УК РФ).

Предварительно установлено, что 1 февраля 2026 года семилетняя девочка упала с качелей в частном доме в с. Малиновка Аркадакского района и перестала подавать признаки жизни, — сообщили в ведомстве.

В прокуратуре подчеркнули, что дадут оценку исполнению законодательства о защите прав детей. Там также пообещали проконтролировать ход расследования уголовного дела.

Ранее несколько детей получили травмы, а один ребенок погиб во время катания на тюбингах в Московской области в выходные 24-25 января. 12-летний мальчик погиб в Красногорске, также пострадали как минимум девять других детей в разных районах Подмосковья.

До этого тяжелую травму головы получил 13-летний подросток во Владивостоке в результате столкновения с бетонной стеной во время катания на тюбинге. По данным медиков, удар был настолько сильным, что у ребенка произошел перелом костей черепа, вызвавший кровоизлияние в мозг. Ему диагностировали тяжелую комбинированную травму.

прокуратура
Саратовская область
дети
смерти
