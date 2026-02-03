Зимняя Олимпиада — 2026
Известный 26-летний бодибилдер умер во сне

В Китае скоропостижно скончался прямо перед турниром 26-летний бодибилдер

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
В Китае в возрасте 26 лет скоропостижно скончался популярный бодибилдер Би Цзяци, передает издание Mothership. Незадолго до трагедии атлет интенсивно готовился к соревнованиям и жаловался подписчикам на плохое самочувствие. В своих последних публикациях он признавался, что его голова «пухнет как паровая булочка».

Признаки недомогания стали очевидны для окружающих во время праздничной вечеринки, которую Цзяци устроил для друзей перед смертью. Подписчики заметили на кадрах из соцсетей, что у спортсмена были фиолетовые губы и сильно вздувшиеся вены на шее. Вскоре после встречи у молодого человека случился приступ во сне, спасти его не удалось.

Официальная причина смерти бодибилдера врачами пока не названа. Поклонники Би Цзяци предполагают, что он мог страдать от острой гипоксии, вызванной чрезмерными нагрузками, которую не замечал из-за фанатичного отношения к тренировкам.

Ранее из жизни ушел итальянский бодибилдер Андреа Лорини, известный под псевдонимом Гигант, он был найден мертвым в своем доме в провинции Брешиа. Тело 48-летнего чемпиона, страдавшего от болезни, обнаружила в постели его мать.

