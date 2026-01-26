В Италии скончался известный бодибилдер Sun: итальянский бодибилдер Лорини умер в возрасте 48 лет

Итальянский бодибилдер, известный под псевдонимом Гигант, Андреа Лорини умер в возрасте 48 лет, сообщает газета Sun. В материале говорится, что мужчина страдал из-за болезни.

По данным журналистов, тело спортсмена было найдено в его доме в провинции Брешиа его матерью. Это произошло во вторник, 20 января.

Бывший чемпион по бодибилдингу и отец двоих детей был обнаружен мертвым в постели в возрасте 48 лет, — отмечается в публикации.

Ранее бывший футболист московского «Локомотива» и липецкого «Металлурга» Артур Шамрин скончался в возрасте 56 лет в Липецке. По информации клуба, он вечером ушел на прогулку и не вернулся, после чего его искали добровольцы «ЛизаАлерт». В последние годы спортсмен страдал неврологическим заболеванием.

Тем временем на 77-м году жизни скончался ультрамарафонец и рекордсмен в трехсуточном беге Константин Горохов, о чем информировал Министерство спорта Калужской области. Он стал известен своими многократными победами на сверхмарафонских дистанциях и рекордами в возрастной группе М70+. Прощание со спортсменом состоится 21 января в городе Суворове.