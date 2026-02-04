Врач раскрыл, откуда в онкологии взялось понятие «пятилетняя выживаемость»

Подавляющее число рецидивов онкологических заболеваний происходит в течение первых пяти лет после достижения ремиссии, заявил NEWS.ru врач онколог-маммолог, эксперт фонда «Онкологика» Умар Хомиди. По его словам, именно этот статистический факт лежит в основе ключевого для врачей и пациентов понятия «пятилетняя выживаемость».

В онкологии нельзя пообещать, что болезнь никогда не вернется. Даже если лечение проведено идеально, болезнь может вновь вернуться спустя годы. Выживаемость — это то, что можно точно посчитать и проверить на тысячах пациентов. Пятилетний срок выбран потому, что большинство рецидивов возникает именно в первые пять лет. Если человек прожил этот срок без рецидива, шанс, что рак вернется, становится значительно ниже, — пояснил Хомиди.

Ранее уролог Сергей Артеменко заявил, что если опухоль простаты не увеличивается, ее в любом случае нужно активно отслеживать. По его словам, отказываться в такой ситуации от лечения и надеяться на лучшее — это серьезная ошибка. Врач отметил, что обычно таким пациентам назначают проходить регулярные анализы и обследования.