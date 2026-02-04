В опубликованных документах по делу финансиста Джеффри Эпштейна была найден фрагмент письма о том, что президенту Франции Эммануэлю Макрону могли нравиться пощечины. Данная переписка датирована маем 2019 года и адресована неизвестному получателю.

Мне сказали, что у националистов будет больше пространства, но ненамного больше влияния? <…> Мои немцы сказали, что это было пощечиной для Макрона, но, зная его, ему, вероятно, это даже понравилось, — говорится в письме Эпштейна.

Ранее в деле финансиста было обнаружено письмо, адресованное бизнесмену Биллу Гейтсу с рекомендациями по моделированию пандемии. Согласно опубликованным документам, эта тема затрагивалась за три года до начала вспышки COVID-19.

До этого стало известно, что недавно обнародованные архивные материалы по делу Эпштейна упоминают певицу Аллу Пугачеву как одну из наиболее значимых фигур в России. В письме от 13 января 2014 года инвестор Борис Николич перепечатал статью из The Times, в которой говорится, что среди 10 самых уважаемых людей в России пять женщин, включая Примадонну.