03 февраля 2026 в 17:15

Студенты медколледжа избивали пациентов больницы на камеру

В Кузбассе ищут авторов видео с издевательствами над пациентами больницы

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Видеоролик с издевательствами над пациентом в кузбасской больнице был снят не студентами, а выпускниками медицинского колледжа, сообщил РИА Новости министр здравоохранения региона Андрей Тарасов. Глава ведомства уточнил, что данные кадры являются архивными и не отражают текущую ситуацию в учебном заведении.

Это архивная съемка, которая была сделана выпускниками Кузбасского медицинского колледжа, — подчеркнул Тарасов.

Ранее в социальных сетях распространились кадры, на которых молодой человек в медицинской форме бьет пациента по щекам и снимает происходящее на мобильный телефон, что вызвало широкий общественный резонанс.

Следственный комитет РФ по региону уже организовал доследственную проверку по статье о нарушении неприкосновенности частной жизни. Правоохранительные органы устанавливают личности всех участников съемки и обстоятельства, при которых были допущены противоправные действия в отношении больного.

Ранее глава СК РФ России Александр Бастрыкин распорядился доложить ему о результатах проверки по факту травмирования новорожденного в Якутске. Инцидент произошел утром 28 января в холле приемного отделения перинатального центра республиканской больницы из-за стремительных родов. Новорожденный получил линейный перелом теменной кости, но его жизни ничего не угрожает.

