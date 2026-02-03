В Совфеде раскрыли, кого больше всего привлекает Россия

Высокий уровень медицины в России привлекает иностранных пациентов, заявила вице-спикер Совфеда Инна Святенко. Она отметила, что медицинские учреждения федерального и регионального уровня, обладающие научной базой и высококвалифицированным персоналом, неизменно пользуются высоким спросом, передает РИА Новости.

Медицинский туризм имеет огромные перспективы в нашей стране, потому что высокий уровень медицины дает возможность представителям или пациентам из других стран приезжать для того, чтобы получать здесь качественные услуги, — отметила Святенко.

Эксперт подчеркнула, что подобные медицинские учреждения функционируют не только в Москве и Санкт-Петербурге, но и в других регионах России, включая Дальний Восток и Иркутскую область. Пациенты из стран ближнего зарубежья и Восточной Европы также обращаются за медицинской помощью к российским специалистам.

Ранее сообщалось, что более 400 тыс. граждан других стран обучаются в российских вузах, что составляет около 8,5% от общего числа студентов. Такой выбор делается в основном из-за соотношения цены и качества образования. Медицинские специальности особенно популярны среди иностранных студентов из-за нехватки врачей в их странах.