Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
03 февраля 2026 в 14:17

В Минобрнауки назвали количество иностранных студентов в российских вузах

В вузах России обучаются более 400 тыс. иностранных студентов

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

По итогам прошедшего года в высших учебных заведениях России обучается более 400 тыс. граждан других стран, сообщает «Коммерсант» с ссылкой на Минобрнауки. Они составляют около 8,5% от общего числа студентов.

Иностранцы прибывают из 179 государств, причем наибольшее число составляют выходцы из стран СНГ, Китая и Индии. Основной целью обучения иностранных студентов в российских учебных заведениях является формирование специалистов, способных эффективно трудиться в своих государствах.

К нам в основном едут те, кто ориентируется на соотношение цены и качества, а не на элитные образовательные траектории, — поделилась директор Центра экономики непрерывного образования РАНХиГС Татьяна Клячко.

Она также отметила, что иностранные студенты в основном выбирают медицинские специальности из-за острой нехватки врачей в их странах. К 2030 году количество иностранных студентов в России может достигнуть примерно 450 тыс. человек.

Ранее сообщалось, что с 1 сентября в российских вузах изменится модель высшего образования. Вместо бакалавриата и магистратуры появятся базовое и специализированное высшее образование. Базовое будет длиться от четырех до шести лет, а специализированное — от одного года до трех.

иностранцы
студенты
вузы
Минобрнауки
Россия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ВСУ пытались атаковать Россию с помощью одного из новейших дронов
Терапевт перечислил тревожные признаки проблем с щитовидкой
Раскрыты результаты допинг-тестов участников Олимпиады-2026 от России
«Засуетилась рано»: мать убитого мальчика пыталась найти его в день пропажи
Датчане разочаровались в США на фоне скандала с Гренландией
В IBA отреагировали на смену главы попечительского совета ФСБР
Сын Жильцовой назвал причину смерти матери
Россиянам разрешили регистрироваться в апартаментах
Похолодало до -30. Когда будет оттепель? Прогноз погоды в Москве на февраль
Юрист ответил, какие действия подпадают под жестокое обращение с животным
Политолог раскрыл истинный смысл слов Рютте о войсках НАТО на Украине
Ушла из жизни легендарный советский диктор
Раскрыты детали кровавой разборки в школе под Красноярском
Монобровь, съемки обнаженной у отца, критика: как живет Дарья Мороз
Минфин Украины подсчитал общую сумму кредитов от ЕС
Онколог назвал средний возраст развития рака в России
Автоэксперт рассказал об опасности покупки авто малоизвестных брендов
В Госдуме назвали рискованным план Запада и Украины по военному ответу
Власти Франции всерьез занялись медиагигантом Маска
Американские войска устроили стрельбу на подступах к российской границе
Дальше
Самое популярное
СВО закончится в 2026-м? Какое предсказание сделал Жириновский
Россия

СВО закончится в 2026-м? Какое предсказание сделал Жириновский

В зоне СВО погиб известный актер Ткаченко: причины смерти, биография
Культура

В зоне СВО погиб известный актер Ткаченко: причины смерти, биография

Удары по энергетике Украины возобновились? Какие цели поразили 2 февраля
Россия

Удары по энергетике Украины возобновились? Какие цели поразили 2 февраля

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.