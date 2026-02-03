В Минобрнауки назвали количество иностранных студентов в российских вузах В вузах России обучаются более 400 тыс. иностранных студентов

По итогам прошедшего года в высших учебных заведениях России обучается более 400 тыс. граждан других стран, сообщает «Коммерсант» с ссылкой на Минобрнауки. Они составляют около 8,5% от общего числа студентов.

Иностранцы прибывают из 179 государств, причем наибольшее число составляют выходцы из стран СНГ, Китая и Индии. Основной целью обучения иностранных студентов в российских учебных заведениях является формирование специалистов, способных эффективно трудиться в своих государствах.

К нам в основном едут те, кто ориентируется на соотношение цены и качества, а не на элитные образовательные траектории, — поделилась директор Центра экономики непрерывного образования РАНХиГС Татьяна Клячко.

Она также отметила, что иностранные студенты в основном выбирают медицинские специальности из-за острой нехватки врачей в их странах. К 2030 году количество иностранных студентов в России может достигнуть примерно 450 тыс. человек.

Ранее сообщалось, что с 1 сентября в российских вузах изменится модель высшего образования. Вместо бакалавриата и магистратуры появятся базовое и специализированное высшее образование. Базовое будет длиться от четырех до шести лет, а специализированное — от одного года до трех.