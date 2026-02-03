Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
03 февраля 2026 в 18:09

Врачи провели уникальную операцию благодаря выбравшему эвтаназию донору

Испанская клиника впервые пересадила лицо от донора после эвтаназии

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Испанские врачи провели первую в мире операцию по пересадке лица от донора, который выбрал эвтаназию, сообщила клиника Vall d'Hebron на своем официальном сайте. В сложнейшей операции участвовало около 100 медиков разных специальностей.

Отмечается, что пересадка лица считается одной из самых трудных, так как требует многочасовой работы и соединения мельчайших сосудов и нервов. Донор добровольно согласился пожертвовать не только органы, но и свое лицо. После операции пациентка провела месяц в больнице под наблюдением врачей, которые помогали ей адаптироваться к новой внешности.

Сейчас женщина продолжает восстановление, чтобы вернуть нормальную мимику и речь. Этот случай стал возможен благодаря испанским законам, разрешающим донорство после эвтаназии.

Ранее директор НМИЦ трансплантологии и искусственных органов Минздрава России, главный внештатный специалист трансплантолог Минздрава России Сергей Готье заявил NEWS.ru, что в первые месяцы после трансплантации почки необходимо избегать физических нагрузок. По его словам, со временем не останется никаких признаков того, что человек когда-либо подвергался операции по пересадке органа.

Испания
врачи
операции
пересадка органов
эвтаназия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Имя одного из немецких канцлеров сыграло особую роль в файлах Эпштейна
Помощник Путина оценил ситуацию в мировом спортивном сообществе для россиян
«Не хватает пастухов»: Баринов оценил нового капитана в «Локомотиве»
«Один в один»: в Госдуме рассказали, кто повторяет путь Зеленского
Киркоров подхватил традицию уехавшей из России Пугачевой
В России появится онлайн-архив документов времен ВОВ
В судебных передрягах футболиста Сафонова поставлена точка
Ученик колледжа порезал ножом преподавательницу после нескольких замечаний
«Победа» использовала зауженные калибраторы в аэропорту Внуково
Скандал в Сергиеве Посаде с коррупцией в администрации получил продолжение
В Госдуме рассказали, что делать при некачественном предоставлении ЖКУ
Россиянку госпитализировали на Бали после укуса «комара»
Тело вмерзло в лед: что нового известно об убийстве мальчика в Петербурге
Военэксперт ответил, для каких целей ВСУ используют новейшие дроны «Жук»
Врачи провели уникальную операцию благодаря выбравшему эвтаназию донору
«Ситуация крайне сложная»: ВСУ готовят вторжение в Белгородскую область?
Отец два года «воспитывал» детей электрошокером и оказался за решеткой
Мужчина годами убеждал падчериц в неизлечимых болезнях
Россиянка вывела ребенка на мороз без верхней одежды и попала на видео
Эпштейн был покровителем Пугачевой? Что известно, какая между ними связь
Дальше
Самое популярное
Большая перемена: законы для дачников и садоводов в 2026 году
Семья и жизнь

Большая перемена: законы для дачников и садоводов в 2026 году

Салаты-выручалочки: 6 лучших рецептов дешевых и простых блюд
Семья и жизнь

Салаты-выручалочки: 6 лучших рецептов дешевых и простых блюд

Замороженная вишня и пачка слоеного теста — идеальный дуэт для выпечки: готовим сладкий рулет
Общество

Замороженная вишня и пачка слоеного теста — идеальный дуэт для выпечки: готовим сладкий рулет

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.