Врачи провели уникальную операцию благодаря выбравшему эвтаназию донору

Испанские врачи провели первую в мире операцию по пересадке лица от донора, который выбрал эвтаназию, сообщила клиника Vall d'Hebron на своем официальном сайте. В сложнейшей операции участвовало около 100 медиков разных специальностей.

Отмечается, что пересадка лица считается одной из самых трудных, так как требует многочасовой работы и соединения мельчайших сосудов и нервов. Донор добровольно согласился пожертвовать не только органы, но и свое лицо. После операции пациентка провела месяц в больнице под наблюдением врачей, которые помогали ей адаптироваться к новой внешности.

Сейчас женщина продолжает восстановление, чтобы вернуть нормальную мимику и речь. Этот случай стал возможен благодаря испанским законам, разрешающим донорство после эвтаназии.

Ранее директор НМИЦ трансплантологии и искусственных органов Минздрава России, главный внештатный специалист трансплантолог Минздрава России Сергей Готье заявил NEWS.ru, что в первые месяцы после трансплантации почки необходимо избегать физических нагрузок. По его словам, со временем не останется никаких признаков того, что человек когда-либо подвергался операции по пересадке органа.