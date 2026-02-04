Юрист ответил, разрешена ли самовольная уборка снега с крыши жилого дома

Самовольная уборка снега с крыши многоквартирного дома может привести к административной ответственности, этим должна заниматься управляющая компания, заявил NEWS.ru юрист Михаил Салкин. По его словам, представители УК вправе препятствовать доступу жильцов на кровлю, поскольку уборка там классифицируется как работа на высоте и требует специального допуска.

Чистить крышу от снега инициативно в целом можно, но важно помнить, она относится к общему имуществу, а порядок доступа и работ определяет управляющая организация, ТСЖ или ЖСК. Самовольные действия, связанные с проникновением через закрытые технические помещения, срывом запорных устройств, вскрытием замков, вмешательством в инженерное оборудование, создают основания для претензий и в отдельных случаях для административной ответственности. На практике вас могут просто не пустить на крышу и формально будут правы: уборка снега с кровли относится к работам повышенной опасности (работы на высоте) и требует соблюдения правил охраны труда, — пояснил Салкин.

Он добавил, что ключевой проблемой также является организация безопасного сброса снега и льда, так как за любой причиненный ущерб будет отвечать инициатор работ. По его словам, без ограждения зоны падения и предупреждающих знаков действия жильца могут повлечь за собой гражданско-правовую, а в случае травм людей — и более строгую ответственность.

Если не огородить площадку, не выставить предупреждения и не обеспечить безопасный периметр, а в результате пострадают прохожие или будет повреждено чужое имущество, например припаркованные автомобили, ответственность ляжет на того, кто организовал и выполнял сброс. В таком случае речь, как правило, идет о возмещении вреда в гражданском порядке, а при травмах — о более серьезных правовых последствиях, — резюмировал Салкин.

Ранее вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предложил ввести субсидии на оплату коммунальных услуг для лиц, которые добровольно помогают в уборке снега и наледи. Он обратился с соответствующей инициативой к главе Минстроя РФ Иреку Файзуллину.