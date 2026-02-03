Зимняя Олимпиада — 2026
Россиянам рассказали, как проверить здоровье сердца в домашних условиях

Онколог Ивашков: одну неделю в году нужно измерять давление утром и вечером

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Для того, чтобы проверить здоровье сердца в домашних условиях, нужно одну неделю в году измерять артериальное давление утром и вечером, записывая результаты в блокнот или заметки в телефоне, рассказал онколог Владимир Ивашков на своем YouTube-канале. Такой подход обеспечит более достоверные результаты по сравнению с разовым обследованием в больнице.

Нормальным считается давление до 130 на 85. Если ваши домашние измерения регулярно показывают цифры выше, то это повод записаться к терапевту или кардиологу, — отметил специалист.

Врач также порекомендовал измерить обхват талии. Если у женщин этот показатель превышает 80 сантиметров, а у мужчин — 94 сантиметра, это может свидетельствовать об абдоминальном ожирении, что повышает вероятность возникновения сердечно-сосудистых заболеваний.

Ранее телеведущая Елена Малышева и ее коллеги Михаил Коновалов и Герман Гандельман показали упражнение для снижения давления. Чтобы его выполнить, нужно лечь на спину, вытянуть руки вдоль тела, приподнять голову и ноги и поочередно тянуться руками к коленям. Как подчеркнул кардиолог Гандельман, такая нагрузка способствует эффективному снижению артериального давления.

