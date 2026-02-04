Психолог назвала тревожный сигнал любителям провести выходные в кровати

Модный среди молодежи тренд на «гниение в постели», подразумевающий постоянный отдых в кровати, может быть признаком депрессии, заявила NEWS.ru детский и семейный психолог Галина Рейнталь. По ее словам, молодые люди посвящают такому способу расслабления большую часть жизни.

Все чаще в соцсетях можно увидеть ролики, где молодые люди проводят все свое время в постели. У этого тренда есть название bed rotting, что в переводе на русский язык означает «гниение в постели». Люди лежат в кровати не потому что они болеют, спят или отдыхают. Там проходит практически вся их жизнь: они едят под одеялом, смотрят сериалы, скроллят ленту, записывают видео. Для многих молодых людей это способ перезагрузиться и восстановиться. Однако, если такое времяпрепровождение становится привычным и самым предпочитаемым, это может быть признаком начинающейся депрессии, — пояснила Рейнталь.

Она отметила, что важно чередовать пассивный отдых с активным. По ее словам, рекомендуется «менять картинку», чаще гулять и встречаться с друзьями.

Ранее онколог Владимир Ивашков заявил, что перед заправкой постели по утрам следует проветривать помещение. По его словам, таким образом кровать успеет остыть, сделав среду для размножения клещей менее благоприятной.