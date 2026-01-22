Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Онколог назвал главную ошибку россиян после пробуждения

Онколог Ивашков: перед заправкой постели по утрам следует проветривать помещение

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Перед заправкой постели по утрам следует проветривать помещение, заявил онколог Владимир Ивашков на своем YouTube-канале. По его словам, таким образом кровать успеет остыть, сделав среду для размножения клещей менее благоприятной.

Заправлять кровать сразу после сна не нужно. Правильно будет откинуть одеяло, открыть окно и проветрить помещение. Так кровать остынет, и среда для размножения клещей станет менее благоприятной. А вот через 30 минут кровать можно и заправить, — рассказал Ивашков.

Онколог также поделился и другими советами для защиты от пылевых клещей, которые могут завестись в постельном белье. Он призвал время от времени пылесосить матрасы, минимум раз в год сдавать одеяла и подушки в химчистку, а также обязательно использовать наматрасники.

Ранее врач общей практики Роб Галлоуэй отмечал, что лучшим временем для чашки кофе являются первые 25–30 минут после пробуждения. По его словам, встав с постели, первым делом следует выпить стакан воды, почистить зубы и сделать легкую 10-минутную зарядку. При этом завтракает врач только через 90 минут после пробуждения.

