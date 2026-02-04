Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
04 февраля 2026 в 06:53

Школьницу из Красноярского края поместили в ИВС после нападения с ножом

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

В Красноярском крае 14-летняя девочка была задержана и помещена в изолятор временного содержания после нападения с ножом на сверстницу, сообщили ТАСС в региональном ГСУ СК РФ. Расследование уголовного дела продолжается в установленном порядке.

Она была задержана вчера и помещена в ИВС, — сказано в сообщении.

Ранее стало известно о нападении школьницы с ножом на сверстницу в Кодинске Красноярского края после конфликта с учителем. По факту произошедшего было возбуждено два уголовных дела.

Позже выяснилось, что причиной нападения в школе Красноярского края стал буллинг, девочку травили не только одноклассники, но и учителя, сообщили знакомые 14-летней ученицы. По их словам, она взяла нож у мамы и решила отомстить педагогу по химии и биологии, но ее остановила одноклассница. Школьнице порезали руку, учительница не пострадала.

Кроме того, напавший на уфимскую гимназию № 16 девятиклассник заявил, что никому не хотел причинить вреда. Он планировал припугнуть обидчиков, так как другие способы достучаться до них не помогали. По словам подростка, он готовился к преступлению в течение нескольких недель.

Красноярский край
ИВС
дети
школы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Россиянам рассказали, грозит ли обилие снега садовым культурам
Кучеров стал героем игры «Тампы» против «Баффало»
Женщину публично высекли 140 раз за внебрачный секс и употребление алкоголя
Пять пассажирских поездов задержались из-за инцидента в Мордовии
Российские военные уничтожили обстреливавшую Белгород установку HIMARS
Саботаж переговоров и ВСУ у границы с Россией: новости СВО к утру 4 февраля
Названы стройматериалы, которые часто подделывают
Группа из 10 россиян незаконно обналичила свыше 3 млрд рублей
Психолог ответил, как адаптироваться в новом рабочем коллективе
Названо число сбитых за ночь украинских БПЛА
Стали известны новые требования Ирана по переговорам с США
Крупный российский банк прекратит валютные операции в феврале
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 4 февраля: инфографика
В Госдуме дали инструкцию на случай, если человек назвал код мошеннику
Дачникам рассказали, стоит ли заниматься деревьями на участке в феврале
США направили в Нигерию группу военных
Известная российская спортсменка прошла через дисквалификацию
Стали известны подробности покупки Долиной зарубежной квартиры
В ЦБ раскрыли, что нужно для снижения инфляции до 4%
Таможенники предупредили о проблемах на российско-эстонской границе
Дальше
Самое популярное
Большая перемена: законы для дачников и садоводов в 2026 году
Семья и жизнь

Большая перемена: законы для дачников и садоводов в 2026 году

Салаты-выручалочки: 6 лучших рецептов дешевых и простых блюд
Семья и жизнь

Салаты-выручалочки: 6 лучших рецептов дешевых и простых блюд

Замороженная вишня и пачка слоеного теста — идеальный дуэт для выпечки: готовим сладкий рулет
Общество

Замороженная вишня и пачка слоеного теста — идеальный дуэт для выпечки: готовим сладкий рулет

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.