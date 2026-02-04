Школьницу из Красноярского края поместили в ИВС после нападения с ножом

В Красноярском крае 14-летняя девочка была задержана и помещена в изолятор временного содержания после нападения с ножом на сверстницу, сообщили ТАСС в региональном ГСУ СК РФ. Расследование уголовного дела продолжается в установленном порядке.

Она была задержана вчера и помещена в ИВС, — сказано в сообщении.

Ранее стало известно о нападении школьницы с ножом на сверстницу в Кодинске Красноярского края после конфликта с учителем. По факту произошедшего было возбуждено два уголовных дела.

Позже выяснилось, что причиной нападения в школе Красноярского края стал буллинг, девочку травили не только одноклассники, но и учителя, сообщили знакомые 14-летней ученицы. По их словам, она взяла нож у мамы и решила отомстить педагогу по химии и биологии, но ее остановила одноклассница. Школьнице порезали руку, учительница не пострадала.

Кроме того, напавший на уфимскую гимназию № 16 девятиклассник заявил, что никому не хотел причинить вреда. Он планировал припугнуть обидчиков, так как другие способы достучаться до них не помогали. По словам подростка, он готовился к преступлению в течение нескольких недель.