10 февраля 2026 в 09:13

Немцы назвали страну, угрожающую миру на планете

65% жителей Германии назвали главную угрозу миру на планете — речь о США

Почти две трети жителей Германии (65%) считают, что в ближайшие два года США будут главной угрозой миру, более трети сомневаются в готовности Вашингтона защитить европейских союзников по НАТО, сообщает Die Zeit со ссылкой на опрос института Алленсбах. Исследование фиксирует заметное ухудшение отношения к США за последние два года.

Доля респондентов, воспринимающих США как угрозу мировой безопасности, за год выросла почти вдвое. В январе 2024 года такую оценку давали 24% участников опроса, в начале 2025 года — уже 46%. Одновременно сократилось число тех, кто рассчитывает на военную помощь США европейским странам НАТО в случае нападения: эту уверенность выразили 32% опрошенных.

Респонденты также оценили вероятность того, что Германия в ближайшие годы может быть «втянута» в войну. Маловероятным или очень маловероятным такой сценарий назвали 45% участников исследования. Скорее вероятным или очень вероятным его сочли чуть менее трети опрошенных.

Опрос проводился с 6 по 19 января по заказу германского Центра стратегии и высшего командования. В исследовании приняли участие более 1000 человек, данные о статистической погрешности не опубликованы.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что бывшую главу МИД Германии Анналену Бербок выбрали председателем Генассамблеи ООН в 2025 году, чтобы заставить мир забыть о Великой Отечественной войне и бесчеловечности нацистов. По ее словам, победу России захотели вымарать из мировой истории, потому что она стала мешать целям международных организаций.

