Немцы назвали страну, угрожающую миру на планете

Почти две трети жителей Германии (65%) считают, что в ближайшие два года США будут главной угрозой миру, более трети сомневаются в готовности Вашингтона защитить европейских союзников по НАТО, сообщает Die Zeit со ссылкой на опрос института Алленсбах. Исследование фиксирует заметное ухудшение отношения к США за последние два года.

Доля респондентов, воспринимающих США как угрозу мировой безопасности, за год выросла почти вдвое. В январе 2024 года такую оценку давали 24% участников опроса, в начале 2025 года — уже 46%. Одновременно сократилось число тех, кто рассчитывает на военную помощь США европейским странам НАТО в случае нападения: эту уверенность выразили 32% опрошенных.

Респонденты также оценили вероятность того, что Германия в ближайшие годы может быть «втянута» в войну. Маловероятным или очень маловероятным такой сценарий назвали 45% участников исследования. Скорее вероятным или очень вероятным его сочли чуть менее трети опрошенных.

Опрос проводился с 6 по 19 января по заказу германского Центра стратегии и высшего командования. В исследовании приняли участие более 1000 человек, данные о статистической погрешности не опубликованы.

