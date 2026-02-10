Зимняя Олимпиада — 2026
10 февраля 2026 в 09:17

Военные ВСУ под Харьковом выбежали из укрытия с криками «Свои, мы сдаемся!»

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Сергей Бобылев/РИА Новости
Украинские военные в Харьковской области выбежали из укрытия с криками «Свои, мы сдаемся!», когда к их позициям подошли российские войска, сообщили в Минобороны России. По словам пленного Дмитрия Коломойца, которые приводит РИА Новости, он с сослуживцем не знал, кто пришел — российские или украинские солдаты, потому решил крикнуть, что они «свои».

Кинули гранату большую, она бахнула — мы сразу выбежали с криком «Сдаемся!». «Свои, мы сдаемся». Ну, мы крикнули «Свои», да. Мы не знали, кто пришел, либо ваши, либо кто-то еще. <…> Мы крикнули «Свои, мы сдаемся». <…> Мы просто сидели, мы не ожидали. Сидели, просто слышал звук щелчка, успели забежать за угол, и тут взрыв, — рассказал Коломоец.

Ранее сообщалось, что два бойца бригады спецназначения украинской группировки «Азов» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) покончили с собой на Константиновском направлении. Как заявил командир батальона в Южной группировке войск с позывным Моздок, бойцы ВСУ оказались под огнем с двух сторон.

