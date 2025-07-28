В РАН объяснили, стоит ли ждать чуда от суперфуда Академик Тутельян заявил, что не стоит ждать чуда от суперфуда

Ждать чудодейственных результатов от суперфуда не стоит, заявил на пресс-конференции академик РАН Виктор Тутельян. По его словам, которые передает корреспондент NEWS.ru, те, кто это создает, преследуют цель продать и получить прибыль, а также увлечь потребителя любыми названиями.

Я еще раз говорю, что все, что укладывается в законы, все полезно, хорошо и нужно. Ну а дальше дело вашего вкуса, вашего выбора, ваших возможностей финансовых, потому что что-то продается необоснованно очень дорого, раскручивается под «это дело» специально, — подчеркнул академик.

По его словам, если потребитель получил удовольствие или заметил изменение в организме в нужную сторону, значит ему подходит суперфуд. Однако выходить за рамки законов это не должно, убежден Тутельян.

Суперфуд подразумевает продукты питания, которые отличаются высокой концентрацией полезных веществ. Производители утверждают, что в них содержится больше витаминов, минералов и клетчатки.

Ранее диетолог Ксения Меркулова высказалась о суперфудах, допустив, что это сильно разрекламированный тренд в питании. В разные периоды, напомнила диетолог, этим словом подписывали различные продукты.