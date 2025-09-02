Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
02 сентября 2025 в 11:04

Россиянам пояснили, как будет работать ответственность за навязывание услуг

Юрист Русяев: продавцы обязаны получить согласие перед предложением услуги

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В России ввели ответственность за навязывание дополнительных товаров и услуг без согласия потребителя, заявил NEWS.ru юрист Илья Русяев. По его словам, соответствующий закон вступил в силу 1 сентября. Как пояснил юрист, теперь продавцы обязаны получить от клиента письменное согласие, прежде чем предлагать услугу.

С 1 сентября 2025 года в России вводится ответственность за навязывание дополнительных товаров, работ или услуг без явного письменного согласия потребителя. Теперь любой продавец, исполнитель или агрегатор обязан получить согласие клиента в письменной форме — бумажной или электронной, прежде чем предложить услугу, сопровождающую основной договор. Запрещаются автозаполнение согласий, галочки по умолчанию в интернет-формах и включение допуслуг как обязательного условия получения основной услуги, — сказал Русяев.

Он добавил, что если допуслуга все-таки была навязана, то клиент вправе отказаться от ее оплаты либо требовать возврата средств. По словам юриста, в случае нарушений со стороны продавца ему будет выписан штраф.

За нарушение такого порядка предусмотрены крупные штрафы. Должностные лица могут быть оштрафованы на сумму от 100 тысяч до 300 тысяч рублей, юридические лица — от 250 тысяч до 1 млн рублей. Таким образом, с 1 сентября 2025 года любой случай, когда допуслуга предлагается до заключения основного договора, согласие фиксируется автоматически или оформляется как «по умолчанию», это будет считаться нарушением закона, — добавил Русяев.

Ранее юрист Михаил Салкин заявил, что в случае недопуска на рейс из-за овербукинга россияне имеют право вернуть стоимость билета и компенсировать убытки, включая расходы на проживание во время ожидания вылета. Он отметил, что, если авиакомпания не решает вопрос потерпевшего, можно обратиться в Росавиацию и Роспотребнадзор.

Россия
законы
продавцы
магазины
Дарья Кожемякина
Д. Кожемякина
Мария Зеленина
М. Зеленина
