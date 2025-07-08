«Фламенго» предложил €10 млн за полузащитника «Спартака»

Бразильский футбольный клуб «Фламенго» предложил €10 млн за трансфер 26-летнего аргентинского полузащитника «Спартака» Эсекьеля Барко, пишет Metaratings.ru. По данным издания, «Спартак» не намерен отпускать молодого футболиста за озвученную сумму.

Сам же Барко пока не проявил интереса к другим клубам. Аргентинец играет за «Спартак» с августа 2024 года. В российский клуб он попал из «Ривер Плейт».

Полузащитник отличился 14 голами и девятью результативными передачами в 36 матчах. Согласно порталу Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста достигает €14 млн.

Журналист Пабло Руа ранее сообщил, что переход бразильского полузащитника Жерсона из «Фламенго» в петербургский «Зенит» задерживается. Клуб Бразилии все еще ожидает гарантии получения оплаты за трансфер.