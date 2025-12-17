«Дурость и невежество!» Москвич отравился, выпив кровь: зачем он это сделал

В Москве 17-летний парень насмотрелся роликов в интернете с советами «хлебнуть собственной крови», чтобы улучшить здоровье. После попытки воплотить все это в жизнь он потерял сознание и оказался в реанимации с отравлением. Что известно о происшествии, можно ли на самом деле таким образом поднять иммунитет — в материале NEWS.ru.

В каком состоянии сейчас находится московский кровопийца

17-летний Антон (имя изменено) увидел «лайфхак» в TikTok, где рекомендовалось употреблять в пищу собственную кровь, мол, она повышает гемоглобин. Парень последовал совету, каким-то образом сделал себе «забор крови» и выпил ее залпом.

Через некоторое время у Антона подскочила температура и его начало рвать кровью. Перепуганная мать вызвала скорую помощь.

«Я хотел поднять уровень железа в организме», — объяснил парень медикам.

Врачи пришли в ужас. Антон оказался в реанимационном отделении с острым отправлением, у него была очень высокая температура. Медики выписали пациенту направление к психиатру.

Что случилось с московским кровопийцей

Употребление собственной крови в пищу — «дурость, безграмотность и невежество», заметил в беседе с NEWS.ru реаниматолог Андрей Звонков.

«Парень дремучий невежда и полный дурак. Скорее всего, он потерял сознание от того, что слил свою кровь. Если у него на самом деле был низкий гемоглобин, значит, он страдал анемией — так называется состояние, при котором в крови снижается уровень полезных веществ. И если он взял у себя кровь, то еще усилил это состояние, потому и угодил в реанимацию», — продолжил врач.

Сливая свою кровь при анемии, можно даже умереть, если не повезет, напомнил реаниматолог.

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Опасно ли пить свою кровь

Пить собственную кровь опасно в принципе — независимо от ее источника и количества, предупредила в беседе с NEWS.ru исполняющая обязанности заведующей отделением медицинской профилактики Красногорской больницы Екатерина Сысоева. Она отметила, что при этом кому-то достаточного одного миллилитра крови, чтобы спровоцировать отторжение, другому же — десять миллилитров.

«Реакция организма непредсказуема. Она зависит от источника крови, состояния здоровья и многих факторов. Хочу напомнить, что кровь — не пищевой продукт. Железо и другие вещества, что содержатся в эритроцитах, не усваиваются, если принимать их вовнутрь», — объяснила доктор.

По ее словам, попадая внутрь, кровь начинает расщепляться, образовываются токсичные продукты распада белка и так далее. Все это может привести к раздражению слизистой, рвоте с примесью крови, интоксикации, нарушению работы печени, развитию воспалительной реакции.

«А при самостоятельном заборе крови можно занести инфекцию в организм, бактерии и кровоток или повредить сосуды», — пояснила доктор.

Лечатся ли люди с использованием крови

Есть только один способ лечения с использованием собственной крови — аутогемотерапия, сообщил Звонков. Он подчеркнул, что при этом берется небольшая порция венозной крови и вводится внутримышечно.

«Этот старый метод стимулирует заживление ран и гнойных воспалений. Методика открыта еще до появления антибиотиков, потом она стала отмирать. Вокруг нее много сплетен ходит, но все же объяснения ей есть и даже в современности ее используют», — объяснил доктор.

В прошлом была еще одна методика, направленная на лечение людей с помощью крови, продолжил Звонков.

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

«Мой отец в четырех-пятилетнем возрасте болел туберкулезом. Он был очень ослабленным ребенком, часто болел. Его возили на бойню, где он выпивал стаканчик оленьей крови. Это помогало поднять гемоглобин и укрепить организм. Таким образом его поддерживали и подкармливали», — прокомментировал реаниматолог.

Как можно повысить гемоглобин

По словам врача Сысоевой, повышение гемоглобина возможно только доказанными методами — питанием, препаратами, содержащими железо, или даже лечением под контролем врача. Полезны рыба и морепродукты, шпинат, семечки, орехи, сухофрукты.

«Лучше печенку съесть — говяжью или куриную. Намного больше проку, чем свою кровь пить», — посоветовал Звонков.

