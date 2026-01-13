Атака США на Венесуэлу
13 января 2026 в 18:07

Психолог объяснила, почему 67-летней Мадонне подходит молодой бойфренд

Психолог Митрофанова: у Мадонны сексуальная совместимость с молодым бойфрендом

Мадонна Мадонна Фото: Alessandro Bremec/Keystone Press Agency/Global Look Press
Отношения певицы Мадонны с 29-летним футболистом Акимом Моррисом выглядят здоровыми, заявила NEWS.ru психолог Оксана Митрофанова. По ее словам, 38-летняя разница в возрасте между ними является идеальной для обоих.

Почему? Потому что пик сексуальной активности у женщин, он после 40, а у мужчин как раз в 30 лет. Есть понятие сексуальной конституции, они идеально подходят друг другу в этом плане, — сообщила Митрофанова.

Мадонна познакомилась с Акимом Моррисом на съемках для глянцевого журнала в 2022 году. Почти сразу у них начался роман. Футболиста можно считать самым молодым бойфрендом певицы. Недавно Мадонна и Аким намекнули в соцсетях, что собираются пожениться.

Мадонна не выбрала дату торжества, однако рассматривает несколько площадок для его проведения. Среди них — Италия, Португалия и поместье в Ист-Хамптоне. Инсайдер сообщил СМИ, что Моррис относится к певице «лучше, чем кто-либо другой», и дает ей чувство уверенности и спокойствия. Сама же артистка хочет от свадьбы «знаменательного праздника в окружении самых любимых людей».

Ранее певица Мадонна опубликовала редкие семейные фотографии со своими биологическими детьми. У себя в соцсетях звезда показала снимки с дочерью Лурдес и сыном Рокко.

