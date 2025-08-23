Переговоры Путина и Трампа на Аляске
23 августа 2025 в 12:08

Мадонна показала редкие кадры со своими биологическими детьми

Певица Мадонна Певица Мадонна Фото: IMAGO/Salvatore De Rosa/FPAGlobal Look Press

Певица Мадонна опубликовала редкие семейные фотографии со своими биологическими детьми. У себя в Instagram (деятельность в РФ запрещена) звезда показала снимки с дочерью Лурдес и сыном Рокко.

Артистка впервые стала матерью в 38 лет, родив дочь от кубинского спортсмена Карлоса Леона, с которым рассталась спустя год после рождения ребенка. Лурдес Чикконе-Леон получила образование в Мичиганском университете, после чего перевелась в танцевальную консерваторию SUNY Purchase.

В 2000 году Мадонна родила сына от британского режиссера Гая Ричи. Молодой человек изучал дизайн в престижном колледже искусств Central Saint Martins и параллельно начал заниматься живописью. Певица регулярно посещала все выставки Рокко, публично выражая восхищение творческими способностями сына.

Ранее дочь известной немецкой модели Клаудии Шиффер — Клементина де Вер Драммонд — опубликовала откровенную фотографию. На снимке 20-летняя девушка позирует в облегающем белом платье с глубоким вырезом, сидя на палубе яхты.

До этого муж голливудской актрисы Джулии Робертс Дэнни Модер показал видео с их 20-летним сыном Финнеасом. Ролик демонстрирует, как молодой человек выполняет трюки на скейтборде без защитной экипировки и с обнаженным торсом. Подписчики обратили внимание не только на экстремальные элементы, но и на рыжие волосы Финнеаса, которые он унаследовал от знаменитой матери.

