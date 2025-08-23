Мадонна показала редкие кадры со своими биологическими детьми

Певица Мадонна опубликовала редкие семейные фотографии со своими биологическими детьми. У себя в Instagram (деятельность в РФ запрещена) звезда показала снимки с дочерью Лурдес и сыном Рокко.

Артистка впервые стала матерью в 38 лет, родив дочь от кубинского спортсмена Карлоса Леона, с которым рассталась спустя год после рождения ребенка. Лурдес Чикконе-Леон получила образование в Мичиганском университете, после чего перевелась в танцевальную консерваторию SUNY Purchase.

В 2000 году Мадонна родила сына от британского режиссера Гая Ричи. Молодой человек изучал дизайн в престижном колледже искусств Central Saint Martins и параллельно начал заниматься живописью. Певица регулярно посещала все выставки Рокко, публично выражая восхищение творческими способностями сына.

