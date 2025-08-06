Сын голливудской звезды очаровал поклонников в соцсети Муж Джулии Робертс опубликовал видео, как их сын с голым торсом выполняет трюки

Муж голливудской актрисы Джулии Робертс Дэнни Модер опубликовал в Instagram (деятельность в РФ запрещена) видео, на котором их сын, 20-летний Финнеас Модер, выполняет трюки на скейтборде. Внимание подписчиков привлекло то, что молодой человек был с голым торсом.

Пользователи в комментариях под публикацией вместе с этим отметили рыжие волосы молодого человека, унаследованные от знаменитой матери. Также они подчеркнули отсутствие защитной экипировки во время выполнения трюков.

Ранее Клементина де Вер Драммонд, дочь знаменитой немецкой модели Клаудии Шиффер, поделилась откровенным снимком в Instagram (деятельность в РФ запрещена). На фотографии 20-летняя девушка запечатлена в облегающем белом платье с глубоким декольте, сидя на яхте. Образ эффектно подчеркивает ее фигуру, особенно выделяя область груди.

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