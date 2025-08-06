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06 августа 2025 в 08:48

Сын голливудской звезды очаровал поклонников в соцсети

Муж Джулии Робертс опубликовал видео, как их сын с голым торсом выполняет трюки

Джулия Робертс Джулия Робертс Фото: Lionel Guericolas/MPP/Star/IMAGO/Global Look Press

Муж голливудской актрисы Джулии Робертс Дэнни Модер опубликовал в Instagram (деятельность в РФ запрещена) видео, на котором их сын, 20-летний Финнеас Модер, выполняет трюки на скейтборде. Внимание подписчиков привлекло то, что молодой человек был с голым торсом.

Пользователи в комментариях под публикацией вместе с этим отметили рыжие волосы молодого человека, унаследованные от знаменитой матери. Также они подчеркнули отсутствие защитной экипировки во время выполнения трюков.

Ранее Клементина де Вер Драммонд, дочь знаменитой немецкой модели Клаудии Шиффер, поделилась откровенным снимком в Instagram (деятельность в РФ запрещена). На фотографии 20-летняя девушка запечатлена в облегающем белом платье с глубоким декольте, сидя на яхте. Образ эффектно подчеркивает ее фигуру, особенно выделяя область груди.

До этого стало известно, что 39-летняя Эмбер Херд, известная по роли в «Аквамене», во второй раз стала матерью. Актриса родила близнецов — дочь Агнес и сына Оушена. Херд уже воспитывает четырехлетнюю Унаг Пейдж. 11 мая звезда опубликовала эмоциональный пост, где выразила радость от долгожданного пополнения в семье.

Голливуд
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скейтборд
трюки
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