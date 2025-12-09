Вдова звезды «Реальных пацанов» рассказала о последних днях актера 59.ru: актер Красильников впал в кому на руках у жены

Вдова актера Дмитрия Красильникова рассказала, что он впал в кому у нее на руках, сообщает портал 59.ru. Отмечается, что 45-летняя звезда «Реальных пацанов», ведущий интеллектуальных соревнований «Что? Где? Когда?» боролся за жизнь двое суток.

Вызвали скорую, он впал в кому у меня на руках. Реанимация приехала и увезла его в медсанчасть № 9. Все дни Дима был в глубокой коме на ИВЛ. Я очень надеялась на чудо. Он боролся: обычно первые сутки самые критичные, и он их пережил, — сообщила она.

Ранее сообщалось, что Красильников ушел из жизни в Перми 6 декабря после инсульта. Церемония прощания с ним состоится во вторник, 9 декабря, в специализированном зале на улице Старцева.

До этого сообщалось, что умер российский актер, режиссер, наставник и победитель Всероссийского съезда Дедов Морозов Александр Скавыш. На момент смерти ему было 55 лет.

Также стало известно, что на 97-м году жизни скончался всемирно известный архитектор-деконструктивист, лауреат Притцкеровской премии Фрэнк Гери. Причиной смерти стало респираторное заболевание. Архитектор умер в собственном доме в калифорнийской Санта-Монике.