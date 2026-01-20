«У меня зависимость»: Волочкова о конфликте с родными, эмиграции, пенсии

Сегодня, 20 января, Анастасии Волочковой исполняется 50 лет. Свой юбилей она проведет на сцене — хочет, по ее словам, дарить радость зрителям и друзьям-артистам, которые придут ее поздравить. Свою жизнь балерина сравнивает с реалити-шоу, наполненным интригами и скандалами. Об участии в программе «Звезды под капельницей», зависимости, желании выйти замуж, получить звание народной артистки и отношениях с дочерью Волочкова рассказала в интервью NEWS.ru.

Мечтает ли Волочкова выйти замуж

— Героиня культового советского фильма «Москва слезам не верит» говорит, что в «40 лет жизнь только начинается». Что вы можете сказать про 50?

— Знаете, я скажу так: моя жизнь не зависит от возраста. У кого-то в 45 жизнь только начинается, у кого-то в 25 уже заканчивается. Моя жизнь — здесь и сейчас, и она очень счастливая. Я счастлива на сцене, я счастлива танцевать. Поэтому в свой юбилей, в свои 50 лет, я буду на сцене театра танцевать на юбилейном концерте, для участия в котором пригласила своих близких друзей-артистов.

— Есть ли у вас неосуществленная мечта?

— Главная мечта, которая у меня осуществилась, — это не мечта, это была цель, поставленная в возрасте пяти лет. Тогда я посмотрела балет «Щелкунчик» в Мариинском театре, на который меня привела за руку мама. И я поставила перед собой цель стать балериной — и осуществила ее.

Я стала примой-балериной всея Руси, самой узнаваемой на сегодняшний день в стране. Но одна мечта все-таки пока не исполнилась — создать драматический танцевальный спектакль. Он называется «Зеркало», уже написан сценарий — про мою жизнь, отношения с матерью, коварство, зло, зависть. Это такой бал лицемерия.

— В 2007 году у вас была шикарная свадебная церемония с бизнесменом Игорем Вдовиным, который стал отцом вашей дочери Ариадны. Однако вы не были расписаны. Хотели бы выйти замуж по-настоящему?

— Что вы подразумеваете под «по-настоящему»? В моем случае были свадьбы-шоу. Одна — в Екатерининском дворце, как я хотела. Вторая — мое шоу «Невеста», которое состоялось в Мариинском театре спустя 10 дней после моей свадьбы. О чем может еще мечтать женщина? Я мечтала об этом, я осуществила свою мечту.

Анастасия Волочкова Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Или «по-настоящему» — это поставить штамп в паспорте, а потом проходить через бракоразводные процессы, манипулировать детьми? Нет, это не по-настоящему. В моем понимании, по-настоящему — это то, как я живу.

Как Волочкова оказалась в Лондоне, почему не осталась там жить

— Вы не раз говорили о том, что вашей жизнью управляет «его величество случай». Сколько счастливых случайностей было в вашей жизни? Как такие случайности можно притянуть?

— У меня эти случайности происходят постоянно, потому что случай — это псевдоним Бога. Как такие случайности можно притянуть? Для этого нужно быть Анастасией Волочковой и не отвечать злом на зло, не мстить за предательство, оставаться человеком при любых обстоятельствах, сохранять в сердце доброту, милосердие и сострадание. Вот что для этого нужно.

— Вы называете себя также верующим человеком. Скажите, вы ходите в церковь, исповедуетесь?

— Я не исповедуюсь, потому что для меня духовные наставники — это не психологи. Невозможно, на мой взгляд, на исповеди рассказать духовному отцу всю свою жизнь так, чтобы он понял.

У меня был мой духовный отец Борис, он служил в Высоко-Петровском монастыре. Мы с ним 20 лет дружили, общались. Вот ему я могла рассказать все что угодно про мою жизнь. А что касается религиозности, хочу вам сказать, что я верующий человек, но не религиозный. Я не хожу в церковь постоянно, но молюсь Богу каждую секунду своей жизни.

— Вы были солисткой Английского национального балета. Как оцениваете жизнь вдали от России? Могли бы когда-нибудь эмигрировать?

— Я никак не оцениваю свою жизнь без России, потому что не представляю себя без нашей страны. Я люблю Россию, я счастливая балерина и счастливая женщина, для меня большая гордость быть настоящей, великой русской балериной.

Я вынуждена была остаться в Лондоне, когда меня незаконно уволили из Большого театра. Меня пригласил Дерек Дин, художественный руководитель Английского национального балета, предложил мне 18 спектаклей в королевском Альберт-холле — на главной площадке мира, на которой выступали Фредди Меркьюри, Мария Каллас и другие великие звезды.

Меня вернул в Россию Юрий Григорович, прилетев за мной лично в Лондон, за руку возвратил в Большой театр, где он восстанавливал балет «Лебединое озеро». Это была вынужденная эмиграция, но, слава богу, я вернулась в Россию.

Анастасия Волочкова Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Почему Волочкова не хочет преподавать в балетной школе

— Вы не раз говорили о том, что вам нравится работать с детьми. Хотели бы открыть детскую школу имени Анастасии Волочковой, обучать хореографии?

— Вы знаете, я не собираюсь никого учить, потому что меня учили великие мэтры балетного искусства, такие как Галина Уланова, Екатерина Максимова, Наталья Бессмертнова, Юрий Григорович. Борис Эйфман ставил спектакль в Большом театре «Русский Гамлет», где я играла роль Екатерины Великой.

Поэтому я никого учить не буду, но могу быть лидером проекта, у меня есть опыт. Я училась в Высшей школе экономики и защитила свою дипломную диссертацию по теме создания сети творческих студий Анастасии Волочковой в регионах Российской Федерации. В будущем я обязательно создам такую сеть. Но сама лично преподавать я не буду, я буду лидером этого проекта.

— Вы создали шоу «Одержимость». О чем оно? Какие проекты у вас еще в работе?

— Шоу «Одержимость» — это спектакль про меня, девочку, которая захотела в возрасте пяти лет стать балериной и не знала, каким путем придется пройти. Это путь взлетов и падений, разочарований, любви, предательства, коварства, интриг, лицемерия. Когда сегодня целуют руки, осыпают цветами, а завтра превращаются в завистливых и злых крыс, ставящих подножки. Я живу творчеством, которым я одержима, и на все выпады в свой адрес отвечаю только творчеством.

Еще один спектакль, который находится у меня в работе, — «Зеркало». Я также танцую и пою в своем авторском проекте «Сцена моя». Танцую четыре дуэта из шоу «Одержимость», пою песни из своего альбома «Вселенная», общаюсь со зрителями.

Какая зависимость есть у Волочковой

— У вас были напряженные отношения с мамой и дочерью. Удалось ли помириться с ними?

— Я ни с кем не ссорилась. Мои близкие — это чужие для меня люди. «Чужие и свои», как в песне Аллы Пугачевой. Для меня близкие люди — не по крови, а по духу. Они гораздо ценнее в моей жизни.

Анастасия Волочкова Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Я никому ничего не должна. Когда близкие по крови люди воспринимают меня только как человека, к которому можно обратиться исключительно за деньгами или за возможностью решить какой-то вопрос, — это абсолютно чужие люди.

У меня не будет искренних отношений с мамой и дочерью, в которые я верила. Пусть живут как хотят. Я для всех все сделала и никому больше ничего не должна.

— Вы говорили, что вас обманом заманили в шоу «Звезды под капельницей», что у него были другие название и концепция. Почему вы не ушли сразу, когда узнали, что там будет? И как вы считаете, действительно ли участники под камерами могут избавиться от зависимости?

— Меня действительно позвали на это шоу под предлогом совершенно другой концепции. Шоу должно было называться «Феникс». Для меня это было созвучно. Феникс — птица, которая возрождается из пепла.

Я согласилась на участие, подписала контракт всего лишь на два дня, на первый день и последний. Поскольку нужно было жить в каком-то непонятном месте, в каком-то доме целый месяц, я объяснила продюсерам, что не могу этого себе позволить, так как у меня ежедневный балетный станок, балетные классы.

У меня были запланированы выступления раз в неделю, поэтому продюсеры, выплатив мне очень достойный гонорар, пошли на мои условия. Более того, они попросили несколько дополнительных дней для съемок. Я пригласила их в свой дом, давала интервью, также предоставила возможность снять мое шоу «Одержимость».

Мне-то подобное шоу («Звезды под капельницей». — NEWS.ru) и не нужно, у меня нет зависимости от алкоголя. Я люблю иногда выпить просекко в свободное время. Потому что вне балетного зала и сцены могу делать все что угодно.

Анастасия Волочкова Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Но я должна признаться, зависимость у меня есть, и грандиозная, с самого детства. Это зависимость от физической нагрузки. Вот по какой причине я не смогла принять участие не только в шоу «Звезды под капельницей», но и в любом другом реалити. Потому что это требует времени.

Что касается вопроса, можно ли на реалити-шоу избавиться от зависимости, — нет, нельзя. Если у человека есть зависимость, то он не будет участвовать в телепрограмме. Он пойдет в специальное учреждение, будет лечиться у своего доктора, который оставит все это в секрете.

Продюсеры же устроили из серьезной проблемы настоящую показуху. Они нам сами наливали просекко на шоу, мы подыгрывали, изображали пьяных. Потом, когда продюсеры приезжали ко мне домой, они показали, что происходило на шоу после моего ухода. Когда я это увидела, то перекрестилась: его величество случай подсказал, что меня не должно быть в этом проекте.

— Вы заслуженная артистка России. Хотелось бы получить звание народной? Эксперты говорят, что чем выше звание, тем выше и пенсия. Вы узнавали, какая вам положена пенсия?

— Я заслуженная артистка России, у меня нет звания народной, но я народная артистка, потому что самая узнаваемая балерина нашей страны. Я не могу получить пенсию, потому что прервала свою карьеру в государственных театрах, у меня не хватает каких-то шести месяцев стажа, а он для пенсии должен составлять 15 лет.

У меня же в совокупности стаж составляет 30 лет. Кроме того, я 20 лет занимаюсь благотворительной деятельностью, всех зрителей приглашаю абсолютно бесплатно на свои выступления. Делаю это от чистого сердца, сама несу ответственность за свою команду. Для меня дело не в звании или пенсии. Я даже не знаю, сколько она составляет, я живу творчеством, а не пенсией.

