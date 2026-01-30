Романович усомнился, что в истории с Долиной было место «случайностям»

Актер Сергей Романович признался корреспонденту NEWS.ru, что история с певицей Ларисой Долиной вызывает у него сомнения. На торжественной церемонии вручения Национальной премии в области кинематографии «Золотой орел» артист напомнил, что публичных персон сопровождают помощники — менеджеры и продюсеры, которые всегда дадут совет.

Когда ты публичный человек, вокруг тебя всегда очень много менеджеров, людей, продюсеров, советчиков, личных пиарщиков, которые точно бы не позволили, наверное, как-то так сглупить, — констатировал Романович.

В беседе с корреспондентом актер также признался, что однажды он сам попался на уловку мошенников. По словам артиста, ему удалось вовремя «спохватиться». Суд был выигран, но в дело была втянута и команда актера, поэтому Романовичу пришлось возвращать коллегам деньги.

Ранее представитель артистки Сергей Пудовкин сообщил, что мошенник пытался помешать проведению концерта народной артистки РФ и вымогал у нее деньги. Во вторник, 27 января, певица дала первый в 2026 году концерт в московском баре Petter.

До этого Пудовкин заявил, что первый в новом году сольный концерт Долиной прошел с полным аншлагом. По его словам, на выступление в московском баре Petter организаторам пришлось продавать даже стоячие места.