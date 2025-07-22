Какие документы нужны для покупки дачного участка?

Покупка дачного участка такая же серьезная процедура, как и покупка квартиры. На территории СНТ земля дешевле в сравнении с участками ИЖС, здесь не обязательно строиться. Преимущества есть, но нужно знать, к чему готовиться, ведь желающим купить землю нужно обратить внимание на много нюансов. Как оформить сделку при покупке дачи и остаться в плюсе — в материале NEWS.ru.

Основные документы продавца: что проверить?

Какие документы нужно проверить у того лица, которое вам продает дачу? Попросите дать вам свидетельство либо выписку из ЕГРН. Может быть так, что у продавца на руках имеется свидетельство образца 1990-х годов, если участок приобретали давно. В таком случае ему нужно переоформить документ в органах регистрации. Только после этого сделка станет возможной, имейте в виду. Нужны также отдельно документы на дом на дачном участке.

Уделите время, чтобы проверить кадастровый паспорт и схему участка земли, который хотите приобрести. Если продавец состоит в браке, то он обязан получить разрешение от своей второй половины на то, чтобы продать недвижимость. И, разумеется, откройте паспорт продавца, ознакомьтесь подробнее с личностью, с которой собираетесь иметь деловые отношения. Не доверяйте продавцу, пока не увидите, что он не числится в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве. Нужен ли вам на сделке человек, который подал заявление о банкротстве? Конечно же, нет. И обязательно возьмите у продавца справки, что у него нет долгов за электричество, членские взносы и вывоз мусора! Эти документы выдает председатель СНТ или сельсовет.

Покупка дачного участка в 2025 году: какие документы нужны и как оформить сделку Фото: Shutterstock/FOTODOM

Как оформить договор купли-продажи?

Как оформить документы на дачу? Отвечаем по порядку. Право собственности на участок оформят только с момента госрегистрации договора. Весь бумажный кейс для «оформления мечты» подаем в многофункциональный центр. Нужно подготовить для обработки непосредственно сам договор купли-продажи, паспорта, документы на указанную недвижимость, квитанцию о том, что вы оплатили государственную пошлину, и согласие супруги/супруга продавца на передачу собственности.

Нужно ли регистрировать сделку в Росреестре?

Договор купли-продажи земельного участка должен быть обязательно занесен в Росреестр. Регистрировать будут именно переход права собственности на земельный участок. Чтобы эта процедура была проведена, предоставляется главный документ — договор купли-продажи. Это означает, что сам договор не нужно регистрировать как отдельный документ, но после его подписания необходимо оформить переход права собственности на покупателя в Росреестре.

Какие подводные камни могут быть при оформлении документов на дачный участок?

Перед покупкой дачного участка необходимо обязательно проверить наличие арестов, залогов и других обременений. Для этого нужно заказать выписку из ЕГРН на официальном сайте Росреестра или через МФЦ.

Членская книжка садоводческого некоммерческого товарищества является на самом деле простой бумажкой, которая точно не нужна при продаже земельного участка. Эта книжка лишь подтверждает факт членства в СНТ, а также то, что человек имеет право пользоваться участком.

Выясните, межевалась ли территория, которой вы хотите владеть. Эта процедура устанавливает точные границы участка, что помогает избежать споров с соседями и подтверждает соответствие фактической площади заявленной в документах. Отсутствие межевания может затруднить продажу, получение кредита на участок, а также усложнить решение возможных споров с соседями.

Если не хотите однажды обнаружить шоссе под своим забором, заранее узнайте в местном управлении архитектуры, что планируют строить рядом с вашей землей в ближайшее время.

Какие документы нужны на дачный участок Фото: Shutterstock/FOTODOM

Налоги и расходы при покупке дачи

Приобретая землю в садовом товариществе, важно учитывать обязательные взносы, которые являются ежегодными. Их размер зависит от конкретного СНТ — допустим, в Краснодарском крае дачники платят в пределах 12–15 тысяч рублей. Уточнить точную сумму лучше у председателя заранее.

Кроме регулярных сборов, возможны дополнительные траты на общие нужды: ремонт дорог, инфраструктуру и так далее. Даже если вы не вступили в СНТ, платить взносы все равно придется — это требование закона.

При образовании задолженности председатель вправе обратиться к помощи суда. Закон поддерживает товарищества, а «побежденные» должники в этом случае обязаны очень быстро закрыть все свои «хвосты».

Также имейте в виду, что налоговый вычет с покупки земельного участка в СНТ получить невозможно. Если вы найдете землю по стоимости такую же, только с ИЖС, то, разумеется, отдать предпочтение стоит ей. В этом случае налоговый вычет получить можно. Решайте, что для вас выгоднее, и оформляйте документы на дачный участок, если остановили выбор на нем!