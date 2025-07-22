Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
22 июля 2025 в 15:24

Ну медятина: заготовка баклажанов на зиму — готовится очень просто

Ну медятина: заготовка баклажанов на зиму — готовится очень просто Ну медятина: заготовка баклажанов на зиму — готовится очень просто Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Ищете рецепт самого вкусного соленья на зиму? NEWS.ru предлагает приготовить баклажаны с медом. Подробности — в нашем материале.

Ингредиенты: 2 кг молодых баклажанов, 5 крупных зубчиков чеснока, 60 мл ароматного подсолнечного масла, 60 мл яблочного уксуса, 4 ст. л. густого цветочного меда (разнотравье или гречишный). Также понадобятся 1 ч. л. соли, 1/2 ч. л. свежемолотого душистого перца, 1 ч. л. сладкой паприки, 1 веточка свежего тимьяна.

Баклажаны на зиму нарезаем продольными ломтиками толщиной 5 мм, немного посыпаем солью и оставляем в дуршлаге на 40 минут — это уберет горечь и сделает текстуру нежной.

Обсушиваем ломтики бумажным полотенцем и обжариваем на сухой сковороде-гриль. В ступке растираем чеснок с солью, добавляем теплый мед, уксус и все специи. Вливаем масло, взбивая до состояния эмульсии.

В стеклянные контейнеры выкладываем баклажаны на зиму, поливая медово-чесночным соусом. Выдерживаем под гнетом 12 часов при комнатной температуре и перекладываем в простерилизованные банки. Храним в погребе!

общество
рецепты
кулинария
домашние заготовки
Алина Ясинская
А. Ясинская
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Россиян предупредили о популярной схеме мошенничества
В Госдуме предложили предоставлять пенсионерам дополнительный отпуск
В Кремле раскрыли, будут ли в России запрещать иностранные мессенджеры
Военкор раскрыл нюанс попыток прорыва ВСУ под Курском
Восьмилетний мальчик полгода проходил с пластиковым колпачком в легких
«МегаФон» ускорил мобильный интернет в России на 12%
Инфляции для бедных в России предрекли рост
Госдума приняла закон об использовании VPN
Вот почему все помешались на смузи с бананом! 10 рецептов на каждый день
Ну медятина: заготовка баклажанов на зиму — готовится очень просто
Погода в Москве в среду, 23 июля: ждать ли сильный дождь и мощную грозу
Грузия выделила участок земли для Азербайджана
Открытый гроб, слезы жены, особенность могилы: как прошли похороны Кары
«Очень надеюсь»: Лавров о разумном подходе Трампа и реакции Евросоюза
Экс-депутат Рады оценил, ждет ли отставка высылавшего деньги в РФ Сырского
Стало известно, где в России обитают смертельно опасные акулы
В швейцарских Альпах нашли туристов в нацистской форме
Мужчина попытался изнасиловать 12-летнюю девочку и ее двухлетнюю сестру
Скончался тяжело болевший депутат Госдумы
Теперь покупаем только спелую и сладкую: как правильно выбрать дыню?
Дальше
Самое популярное
О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия
История

О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия

Как выбрать газовую, электрическую, индукционную плиту: советы и инструкции
Общество

Как выбрать газовую, электрическую, индукционную плиту: советы и инструкции

Этот многолетник живет до 60 лет без пересадки: цветет с весны до осени
Общество

Этот многолетник живет до 60 лет без пересадки: цветет с весны до осени

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.