Ну медятина: заготовка баклажанов на зиму — готовится очень просто

Ну медятина: заготовка баклажанов на зиму — готовится очень просто

Ну медятина: заготовка баклажанов на зиму — готовится очень просто

Ищете рецепт самого вкусного соленья на зиму? NEWS.ru предлагает приготовить баклажаны с медом. Подробности — в нашем материале.

Ингредиенты: 2 кг молодых баклажанов, 5 крупных зубчиков чеснока, 60 мл ароматного подсолнечного масла, 60 мл яблочного уксуса, 4 ст. л. густого цветочного меда (разнотравье или гречишный). Также понадобятся 1 ч. л. соли, 1/2 ч. л. свежемолотого душистого перца, 1 ч. л. сладкой паприки, 1 веточка свежего тимьяна.

Баклажаны на зиму нарезаем продольными ломтиками толщиной 5 мм, немного посыпаем солью и оставляем в дуршлаге на 40 минут — это уберет горечь и сделает текстуру нежной.

Обсушиваем ломтики бумажным полотенцем и обжариваем на сухой сковороде-гриль. В ступке растираем чеснок с солью, добавляем теплый мед, уксус и все специи. Вливаем масло, взбивая до состояния эмульсии.

В стеклянные контейнеры выкладываем баклажаны на зиму, поливая медово-чесночным соусом. Выдерживаем под гнетом 12 часов при комнатной температуре и перекладываем в простерилизованные банки. Храним в погребе!