22 августа 2025 в 13:40

Стало известно, как россияне «разлюбили» британскую столицу

IG: спрос на покупку недвижимости в Лондоне у россиян сократился на 20% за год

Фото: Dinendra Haria/Keystone Press Agency/Global Look Press

Спрос российских покупателей на лондонскую недвижимость продолжает снижаться третий год подряд, сообщает РБК со ссылкой на исследование Intermark Global. За первые шесть месяцев 2025 года количество заявок и заключенных сделок сократилось на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Международный брокер Tranio подтверждает эту тенденцию, отмечая, что доля запросов на приобретение объектов в Великобритании значительно снизилась, а 90% таких объектов приходится на Лондон. Эксперты не исключают, что в 2025 году интерес россиян к британской недвижимости может достигнуть минимальных значений из-за изменений в экономической ситуации и новых предпочтений российских инвесторов.

Ранее стало известно, что российские заемщики значительно потеряли интерес к ипотечным кредитам на индивидуальное жилищное строительство. Согласно данным Центробанка, в июне 2025 года банки выдали всего 12 тысяч таких кредитов против 60 тысяч в 2025 году. Объем выданных средств сократился более чем втрое, составив 47 млрд рублей.

До этого аналитики спрогнозировали значительный рост цен на новостройки. Директор по рынкам России и СНГ fam Properties Валерий Тумин в комментарии NEWS.ru заявил, что по итогам 2025 года стоимость жилья увеличится как минимум на 10%, а в отдельных регионах — более чем на 15%.

