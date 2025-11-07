PR-эксперт рассказала, как продавцы обманывают на «праздниках скидок» PR-эксперт Асадова: продавцы завышают цены за 5-10 дней до распродажи

Продавцы могут завысить цены за 5–10 дней до распродажи или «черной пятницы», рассказала «Вечерней Москве» эксперт-практик по маркетингу и PR, владелец PR-агентства Анна Асадова. В результате покупатель не получает заявленную выгоду.

Если вы хотите понять, где настоящая скидка, а где маркетинговая манипуляция — начинайте следить за ценой минимум за две–три недели до даты акции, — рассказала Асадова.

Эксперт посоветовала добавить товар в избранное и наблюдать — если за неделю до распродажи цена резко вырастет, то скидка будет фиктивной. Она также призвала сравнивать цену на один и тот же товар у нескольких продавцов.

Ранее специалист по логистике и снабжению Андрей Ермаков рассказал, что в период подготовки к проведению «черной пятницы» возможны задержки в доставке товаров. По его словам, во время распродаж даже крупные торговые платформы зачастую не справляются с нагрузкой.